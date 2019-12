Neda Ukraden i Mira Škorić našle su se na zajedničkom snimanju, koje se brzo pretvorilo u neugodnu situaciju za sve okupljene.

69-godišnja pjevačica Neda Ukraden posvađala se s 20 godina mlađom kolegicom Mirom Škorić.

Do svađe je došlo tijekom snimanja novogodišnjeg programa za srpsku televiziju, i to nakon što se "najseksi baka Balkana" požalila na loš ton u studiju te je zahtijevala da se kvar što prije ukloni.

U tom trenutku Mira Škorić izgubila je živce te se počela derati na Nedu pred 200-tinjak okupljenih ljudi. "Što ti glumiš ludilo?! Sad se i u ton razumiješ! Jesi li ti tonac?! Što smo mi ovdje, budale? Svima je dobar, samo tebi ne valja", poručila joj je ljutita Mira, prenosi Alo.rs.

Neda na to navodno nije reagirala, nego je i dalje ustrajala u tome da se poteškoće poprave.

"Točno je da je prigovorila, odnosno dobacila nešto, u stilu: 'Ako sad svi budemo zadržavali i žalili se, nikada nećemo završiti i otići kući...' Ne zamjeram osobi koja tako reagira. Normalno je da svako želi što bolje čuti ton, a ne da budeš pretih ili 'falš'. Svako dolazi na posao i pristupa poslu onako kako misli da treba. Želim da sve bude perfektno kada sam ja u pitanju, tako da zahtijevam to i od suradnika. Ako to nekome smeta, to je njegov problem. Meni su namjestili ton tako da sam se čula dobro, ostali me ne zanimaju", kasnije je izjavila Neda.

Očevidci incidenta ispričali su kako je atmosfera bila vrlo neugodna te kako su svi prisutni samo šutjeli, a kvar je ubrzo uklonjen.