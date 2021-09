Doktor Natko Beck gostovao je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" gdje je pričao o svojoj popularnosti na društvenim mrežama, aktualnim temama u zdravstvu, ali i o svojem privatnom životu.

Prvi je zdravstveni post na društvenim mrežama objavio 5. siječnja 2018. godine. Od tada, pa do danas, objavio ih je na stotine, a svojom spontanošću i komunikacijom prisvojio je titulu najpopularnijeg hrvatskog liječnika influencera. Dokaz tomu je i nagrada! U pandemijskoj 2020. proglašen je komunikatorom godine. U ovotjednom Zdravlju na kvadrat gost je bio Natko Beck!

Evo što on kaže o tituli najpoznatijeg liječnika influencera u Hrvatskoj.

"Ja ti to stvarno ne znam. Medicinski influencer, to su me proglasili prvim, pa onda pretpostavljam ako sam prvi da sam onda i najpoznatiji po toj nekakvoj logici", kazao je Beck, pa je ispričao kako je došao na ideju da na društvenim mrežama počne dijeliti objave o zdravstvu.

"Imao sam želju javno više pričati o medicini, tako da ljudi dobiju osjećaj i za medicinu i kako to funkcionira. I za doktore, da nismo svi tamo neki uštogljeni koji uzimaju mito, ili što ja znam. Bio mi je cilj približiti medicinu ljudima na taj način, jer je to moderan alat", smatra Natko.

Njegova su objašnjenja vrlo jednostavna i privlače mase koje to gledaju, a ni sam ne zna kako mu to uspijeva.

"Ja sam samo ja. Ozbiljno. Trudim se biti iskren i jednostavan. I ono što vidim u ordinaciji, malo se prekrojiš čovjeku koji je tamo. Isto tako se možeš općenito prekrojiti ljudima, a to je da budeš opušten, jednostavan i iskren, a to jesam", priznaje.

Budući da je vrijeme pandemije Covid-19 i govori se puno o cijepljenju, ekipu iz "Zdravlja na kvadrat" zanimalo je smatra li Natko da bi strategija onih koji ju provode trebala biti drugačija, pritom misleći na HZJZ i političare.

"Puno tu ima veze s ljudskom greškom. Nije to samo stvar mogli bi oni bolje. Svi bi mogli bolje. Uvijek možemo bolje komunicirati. Svjetska zdravstvena je napravila prvi gaf - maske ništa ne koriste protiv virusa, i onda tjedan dana nakon toga - svi maske nabavite. Nismo lišeni grešaka samo zato što smo neka super institucija. Ja ne zamjeram ljudima kad vode lošu komunikaciju", iskren je liječnik.

A što misli da bi HZJZ trebao napraviti da ta komunikacija bude bolja?

"Iskreno, ne znam. Mislim da fali općenito kontakta s narodom. Mi smo previše zatvoreni u nekakve svoje urede, zgrade, bolnice, da ti fali kontakt s ljudima koji su van i ne spadaju u tvoju domenu. Mislim da se premalo, općenito, bavimo narodom. Otud povlačim greške. Ja sam kroz komunikaciju godinu dana shvatio, aha ovo najbolje prolazi kod ljudi. I oni su sad zadnje dvije godine u ispitivanju grešaka, s tim da su svi oni starija generacija. To ima veze i s generacijama. Teško je staroj shvatiti kako će mlada generacija razmišljati", kaže Natko i dodaje kao bi se svakako trebali više posvetiti društvenim mrežama.

On se u svojim postovima bavi javno zdravstvenim problemima, pričama o Covidu, cijepljenju... A je li pobornik cijepljenja?

"Da, naravno!" kaže Beck koji unatoč velikoj popularnosti na društvenim mrežama, nema puno trolova.

"Nažalost one poruke ljudi koji mi nisu prijatelji ne stignem otvoriti, jer dobivam poruke od prijatelja, a imam ih jako puno. Samo dva poznanika kažu 'ma nećeš ti meni sad govoriti'. I jednom i drugom sam napisao, pa ako me znate, onda znate da me nećete ni preokrenuti", ispričao je.

S obzirom na moć koju ima na društvenim mrežama, otkrio je i hoće li pozvati ljude da se cijepe.



"Pa pozivam ljude da se cijepe. Ne forsiram to iz dana u dan. Pokazao sam sebe kako se cijepim. Svakih mjesec dana ponovim, odite se cijepiti, jer je to najbolja profilaksa. U svakom sam intervju rekao da je cijepljenje lijek za narod. Smatram da opet nije dobro jašiti previše po nekakvoj temi jer onda postižeš kontraefekt! Pogotovo kod ljudi koji su u nekakvom razmišljanju", kaže Natko koji u svojim objavama često poziva ljude i da ne prate " doktora Google-a".

"Postoje dvije stvari. Google je s jedne strane prokletstvo. S druge strane je najveća blagodat čovječanstvu. Google ti za simptome uvijek izbaci ono što je po strahovima i klikanjem prvo, a ne ono što je točno. I zato tu treba kontekst kod simptoma. Kontekst imamo mi, jer simptomi + liječnik + znanje = postavljanje dijagnoze! A kad imaš dijagnozu guglaš ju do besmrtnosti", upozorava liječnik.

Natko je rođeni Zagrepčanin, jedno je vrijeme živio u Njemačkoj, bio je roker, panker, reper i onda je završio kao radiolog u bolnici Srebrnjak. Kako to?

"Jedno drugo ne isključuje. Dobar ukus u glazbi ne isključuje da budete liječnik", smatra Natko.

Natko je pokrenuo i summit kojim želi približiti javnosti priču oko zdravstva na vrlo jednostavan način.

"Da, to je to! Dakle prikazati te ljude, s tim znanjima, na jednom mirnom, simpa mjestu, gdje ćemo na jednostavan način razgovarati da nas svi razumiju. To je poanta, da nije vezano uz senzualizam i nekakve dvije strane. Nema dvije strane u znanosti. Ima znanost i idemo pričati o tome. Tu može biti različitih mišljenja, a znanost da rezultat", kaže.

U pandemijskoj, protekloj 2020. godini proglašeni je komunikatorom godine, evo kako on to doživljava.

"Jako mi je drago zbog toga jer je potvrda od struke, zapravo s kojom se ne bavim, da ono što radim ima itekako smisla", ponosan je Beck.

Otkrio je i što misli o polarizaciji države oko koronavirusa i cjepiva?

"Nije jednostavan odgovor na to, kao i obično u životu to je multi-faktorska stvar. S jedne su strane društvene mreže jako puno doprinijele tome i vrlo je izvjesno da postoje nekakve interesne skupine kojima to paše, i vole polarizaciju u narodu. Bez obzira je li ona lijevo-desno, crno-bijelo, plavo-crveno. To je sad na društvenim mrežama uzelo maha. I ima jedan problem, a to je da negativna propaganda i bijes se šire 17 puta brže nego vijest koja to poništava", smatra liječnik.

U nastavku smo doznali i neke stvari iz njegova privatnog života, a za početak je otkrio kakvu glazbu sluša.

"Slušam sve osim globalnog turbo folka. Volim klasiku, obožavam ove stare metalce, i pankere i rok, od početka. Elvis mi je Bog, Johnny Cash", ispričao je.

A što Natka najviše veseli?

"Dječji osmijeh najviše. Univerzalni lijek za sve", kaže Natko koji ne kroje koliko voli svoj posao.

"Jedanput kad postaneš liječnik, ostaneš liječnik do smrti. To je jedna stvar, a druga je da želim pokrenuti svoju hibridnu karijeru, a to znači da želim biti i liječnik i ovo što radim. Eto, tebi uzeti posao jednog dana. Tko si ti da vodiš Zdravlje na kvadrat. Zašto ja ne bih vodio", završio je intervju u šaljivom tonu.