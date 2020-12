Natjecatelji showa "Farma More i Maslina" pitaju se tko će biti suparnik Zdenki u duelu, a Prince ima svoju metodu koja će to otkriti, ali i pobjednika.

Nakon što je Zdenka odabrana za prvog duelista, nad farmom se nadvilo pitanje tko će joj biti suparnik u duelu. Dok ostalim farmerima preostaju samo puka nagađanja, Prince tvrdi da pomoću kamenja može otkriti tko će biti drugi duelist, a tko pobjednik.

Kako sve ne bi ostalo samo na riječima, Prince je Saši i Katarini odlučio pokazati umijeće proricanja, pa je tako uz pomoć nekoliko kamenčića krenuo izvoditi afrički ritual za koji kaže da u 90 posto slučajeva daje točan odgovor na pitanje koje ga zanima.

Princova metoda gledanja u blisku budućnost iznjedrila je Zdenkino i Dorino ime, a čini se da je farmerima to bilo dovoljno da ih impresionira. "Super mi je čuti te neke molitve, mantre, ne znam što on već izgovara dok to radi, baš je onako fascinantno“, divila se Katarina, a svoje dojmove podijelio je i Saša rekavši: "U šoku sam malo od toga kamenja jer imam osjećaj kao da Prince stvarno vidi u to. Iznenađen sam jako“.

Za to vrijeme, kompetitivna Dora kuje vlastiti plan kako doći do finala. Iako Dora nema sposobnost da preko kamenja vidi blisku budućnost, oslanja se na pobjedničku taktiku za koju vjeruje da bi joj uspješno mogla zagarantirati plasman u finale.

"Biti u dobrim odnosima sa svima je svakako dobra taktika. Definitivno planiram u tom tonu ići jer ovdje možeš još bolje vidjeti gdje je tko slab, a gdje jak“, otkrila je Dora i nastavila: "Svakako ću Princa pokušati odvratiti od ideje da mene stavi kao drugog duelistu. Mislim da sam ovdje do sada na njega pozitivno utjecala. Metodom kojom ću se služiti je iskrenost, tako da u ovoj fazi igre idemo na sentiment“.

No, Dora iz iskustva naslućuje da Princa neće tako lako obrlatiti jer, kako kaže, on jedno pokazuje, a drugo misli, stoga u svoj pobjednički plan uključuje i samozatajnog Stjepana koji otpočetka tvrdi da mu Dora izaziva osjećaj nepovjerenja. Hoće li Dora uspjeti u svom pobjedničkom pohodu ili će završiti neslavno kao što to naslućuje Prince, ne propustite doznati.

