Marko Braić, koji se natječe u showu "Tvoje lice zvuči poznato", pokazao je kako se zabavlja u pauzama od snimanja.

Natjecatelj showa "Tvoje lice zvuči poznato" Marko Braić iznenadio je pratitelje na Instagramu svojom duhovitom snimkom.

"Iz današnje boli kur*eve kolekcije izdvajamo! Do nedjelje i nadolazeće transformacije u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' evo malo zagrijavanja. Oni koji me poznaju znaju da volim psovati. Pa ću stoga slobodno na svom profilu reći da vas ovih dana očekuje par boli kur*evih objava. Mene zaboli jel štikla, perika, perlice ili haljina. Onog trenutka kad na mene staviš kostim ja podivljam. Nađem osobu koja me intrigira i na par sati samo brijem neki svoj film. Za one koji se sjećaju seta fotografija 'Drunk Judy' ovako je sve počelo. A oni koji su gledali film 'Judy' znat će koga imitiram", napisao je glumac uz video.

Naime, Marko je utjelovio legendarnu filmsku glumicu Judy Garland i oduševio pratitelje. "Najbolji si. Nasmijala sam se", "Koji si ti car. Svi mi volimo psovati, samo se pravimo fini, ustvari ja se ne pravim. Ti si strašan talent. Oduševljeni smo. Samo naprijed", "Legendo. Majstor svog zanata i toliko pozitivne energije", "Stari moj, samo radi tebe i gledam ovu emisiju. I to u Njemačkoj, pazi to", komentirali su.

Inače, Marko je oduševio u prošloj emisiji transformirajući se u Duška Lokina kada je otpjevao njegovu pjesmu "Oči pune suza". Mladi glumac je otkrio na Instagramu da mu se zbog njegovog nastupa javio Lokin. “Dragi Marko čestitam, bio si super. Hvala na trudu za super imitaciju. Lijepi pozdrav. D. Lokin”, napisao je pjevač Marku.

Braić, koji je bio sretan zbog pohvale, objasnio je koliko je bila teška priprema za transformaciju u Duška. "Videa pjesme koju sam pjevao nema nigdje na internetu, priprema je time bila teža, 'kralo' se na sve strane, al isplatilo se. Drago mi je vidjeti vas kako uživate. Još jednom hvala svima na predivnim komentarima, pohvalama i podršci", istaknuo je glumac.

