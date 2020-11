Natjecatelj "Farme" Silvio Krstanović je izgubio oca kada je išao u 1. razred srednje škole, a i danas osjeti njegovu prisutnost.

27-godišnji fitness trener Silvio Krstanović jedan je od natjecatelja koje gledamo u realityju "Farma More i Maslina", a otkrio nam je više o svom privatnom životu.

Silvio, koji se bavi amaterskim bodybuildingom, kaže kako je teško opisati riječima čuđenje i reakcije ljudi s kojima je u kontaktu jer svi vide koliko ga je show promijenio. "Postao sam slobodniji u svakom smislu te riječi i oslobodio sam te riješio neke duboko zakopane probleme koje sam dugo nosi u sebi. Jako su zadovoljni što vide ovog nadograđenog, slobodnog i, hvala Bogu, sretnog Silvija", objasnio je.

Prije ulaska u "Farmu" majka mu je rekla "ne", no ipak je promijenila mišljenje kasnije. "Majka mi je uvijek podrška što god ja radio u životu. Razlika između nas dvoje je ta što sam ja optimist i vječiti pozitivac, a ona realist i vječiti pozitivac s dozom opreza. Kroz život mi je govorila 'ne' na svaku moju zamisao, međutim, kao tvrdoglavi horoskopski bik uvijek bih postupio suprotno. Ako i ne bi ispalo da sam bio u pravu, svaki bih put izvukao pouku iz svoje pogreške. Promijenila je mišljenje kad je vidjela kako je show utjecao na mene i drago joj je što sam sudjelovao", istaknuo je fitness trener.

Baka mu je dala podršku, a Silvio kaže da je majka preslika upravo nje. "Međutim, volim se ponekad savjetovati i s bakom oko nekih životnih pitanja. Zanima me njezino mišljenje jer ima puno životnog iskustva. Ako majka kaže 'ne', uvijek postoji mogućnost da baka kaže 'da'... A onda poslušam savjet koji meni više odgovara", ispričao je Silvio kroz smijeh.

Osječanin je imao teško odrastanje jer su mu se roditelji razveli dok je bio beba, a oca je izgubio kada je išao u 1. razred srednje škole. Unatoč svemu on je održao pozitivan stav.

"To mi je bio jako težak period života. Volio sam svog oca, i dalje ga volim, ta se ljubav nikad ne može ugasiti. I danas osjetim njegovu prisutnost i osjećam da me čuva. Zahvalan sam mu na svemu čemu me podučio jer i danas pamtim neke sitnice bitne za život koje sam od njega čuo. Možda sam pozitivniji nego što bih nekad trebao biti. Smatram da sam zadržao pozitivnost jer sam duboko u sebi zakopao emocije koje sam na 'Farmi' uz razgovor s Majom Bajamić napokon osvijestio i izvukao na površinu", rekao je Silvio.

Trenutna situacija s pandemijom koronavirusa ne ide mu na ruku jer su teretane bile na udaru i sada su opet pa su se njemu i drugim trenerima jako smanjili doprinosi. Naime, ljudi gube poslove i stalna primanja te ne smiju trenirati više u zatvorenim prostorima poput fitness centara. "Više se ljudi kreću vani i treniraju u kućnim uvjetima pa im zato nudim on-line uslugu kreiranja i praćenja treninga kako bi im olakšao put k postavljenim ciljevima", istaknuo je.

Kreće novo zatvaranje teretana pa će se Silvio morati prilagoditi tome. "Da, opet se događa situacija kao proljetos. Nisam ni mogao zamisliti da će, kad se vratim s 'Farme', sve biti puno negativnosti protiv koje se treba boriti svim silama. On-line treninge nastavljam raditi s klijentima i nadam se da ćemo što prije izaći iz ove situacije koja nikome ne ide u korist. Svoje ću treninge nastaviti i dalje raditi u kućnim uvjetima jer imam te mogućnosti i rekvizite kao i tijekom prvog lockdowna. Nije isto kao teretana, ali izdržat ćemo", objasnio je.

Osječanin se posljednjih pet godina bavi amaterskim natjecateljskim fitnessom i bodybuildingom, a najviše je rezultata postigao jer je imao trenere koji su ga uveli u detalje koji puno znače i olakšavaju cijeli proces transformacije tijela.

"Dvanaest godina sam u fitnessu, no prije toga sam trenirao košarku pa na zdrav sportski život treba gledati kao maraton, a ne sprint, kao što neki misle. U taj način života privukli su me kompleksnost i ekstremi iz krajnosti u krajnost. Iako živim sve opuštenije i ne pridajem najveću važnost treningu kao nekad, i dalje pazim na prehranu uz povremeno odstupanje. Za usporedbu, to je kao što pazite koje gorivo točite u automobil. Shvatio sam da mi je puno važnije mentalno zdravlje i zato si ne branim nikakve namirnice", ispričao je Silvio.

Kada ne trenira, voli provoditi vrijeme ležeći i ne razmišljajući ni o čemu i gledati filmove. "Razgovori o nebitnim temama s dragim ljudima također mi ispunjavaju dan. Počeo sam sve više čitati knjige i to je novost za mene nakon 27 godina borbe s tim. Danas uživam u tome, iako sam smatrao da nikad do toga neće doći. Također, vrijeme koristim i za posao - sastavljanje planova prehrane i treninga. Perfekcionist sam po prirodi pa volim svakome ponaosob pridati veliku pažnju", pojasnio je.

Silvio trenutno nema djevojku i vjeruje da nakon osmogodišnje veze neće brzo uletjeti u nešto novo osim ako se ne ukaže neka koja će mu odgovarati u svakom aspektu.

"Uživam i sretan sam, to mi je najbitnije. Žene se javljaju, ali ne u broju koji ljudi pretpostavljaju. One ipak očekuju od nas da pokažemo da smo alfa mužjaci. Imponira mi kad se jave i volim popričati ako je razgovor ugodan", otkrio je.

Farmu ne propustite večeras na Novoj TV, a sve novosti potražite na službenoj web-stranici Farme!