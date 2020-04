Natascha McElhone rodila je sina samo pet mjeseci nakon smrti supruga, plastičnog kirurga Martina Hirigoyena Kellyja.

Glumica Natascha McElhone vodila je miran obiteljski život s mužem, plastičnim kirurgom Martinom Hirigoyenom Kellyjem i očekivali su treće dijete kada joj se život u času promijenio.

Naime, samo dan nakon njihove 10. godišnjice braka Kellyja je na tlu, kod vrata njegove kuće u zapadnom Londonu pronašao prijatelj i kolega. Odveo ga je u bolnicu Chelsea i Westminster u kojoj su obojica radili, no nije mu bilo pomoći, iako je bio uvijek u dobroj formi i zdrav. Martin je preminuo 20. svibnja 2008. u 43. godini života od, kako je obdukcija pokazala, bolesti srca.

Samo pet mjeseci nakon muževe smrti, u listopadu Natascha je rodila trećeg sina Rexa. Glumica je ranije rodila njihove sinove Theodorea i Otisa.

McElhone, koja je najpoznatija po filmovima "The Truman Show" i "Solaris", mužu je nakon njegove smrti počela pisati pisma. Ponekad je bilježila svakodnevne stvari koje su se događale njoj i djeci, a nekad kako se ona i sinovi nose sa svojim gubitkom.

Pisma je pretvorila u knjigu "After You: Letters of Love, and Loss, to a Husband and Father". Objavila ju je u srpnju 2010. i u 51. godini života Natascha nije pronašla novu ljubav prema pisanju stranih medija, a 2016. je progovorila o svojoj tragediji.

"Trenutno postojimo samo moji sinovi i ja. To bi se moglo promijeniti, apsolutno. Dobra sam u traženju sreće. Idem naprijed s nadom", ispričala je glumica. Objasnila je kako je imala potrebu napisati pisma, a onda ih i predočiti u knjigu.

"Bila sam potpuno uništena. Tako sam se nosila s gubitkom i kasnije mi je bilo važno to objaviti kako bih opovrgnula neke pogrešne stvari koje su pisali ljudi, a nisu ga poznavali. Ne osjećam kajanje jer je ta knjiga ugledala svjetlo dana. Pomogla je i nekim ljudima što je bio dodatni bonus", zaključila je Natascha.