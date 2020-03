View this post on Instagram

Hvala svim prijateljima iz cijele regije koji su zvali i pitali. ❤️ U zoru smo napustili stan u šoku i pidjamama, ostavili ga u cigli, staklu i prasini. Nesigurnost bivanja na ulici u ovim strašnim danima preselio se i u naše do jutros sigurne domove.... Suze mi idu od grozote i onog što je moglo ispasti još gore, ali ova slika nešto je najljepše danas. I ovo želim podijeliti. ❤️ . . . #humanityfirst #ljubavudobakorone #potres2020 #zagreb #pandemia #earthquakezagreb #2020