Nataša Janjić objavila je rijetku fotografiju s roditeljima i s pratiteljima u opisu podijelila na kakav su se veliki korak odlučili kako bi joj pomogli!

Glumica Nataša Janjić (40) s pratiteljima je podijelila fotografije na kojima uz dobro raspoloženje kuha kavu sa svojim roditeljima.

I dok su se svi zapitali kako je došlo do ovog rijetkog obiteljskog okupljanja, Nataša je sve pojasnila u opisu fotografije. Njeni roditelji preselili su iz Splita u Zagreb, a glumica ih je posjetila u stanu u koji su doselili.

Kao što je napisala i ispod fotografije, roditelji su uvijek bili tu uz nju i pružali joj najveću moguću podršku kako bi danas bila ovdje gdje jest, a to su učinili i sada te svoj dom u Splitu i svakodnevni život odlučili nastaviti u Zagrebu.

''Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam'', napisala je.

Naša glumica u braku je s ortopedom Nenadom Medančićem, a zajedno imaju dvoje djece, sina Tonija i kćer Kaju. Zbog njihovih konstantnih obaveza i Natašinih putovanja na setove, Natašini roditelji priskočili su u pomoć te će sada oni čuvati ovo dvoje djece.

''Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70-oj godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima'', započela je Nataša.

Na fotografijama nije skrivala svoju sreću nakon ispijanja kave s roditeljima što je njihova ''tradicija otkad je prvi put kušala kavu'', napisala je glumica.

Nataša na svome Instagramu često dijeli kako voli otputovati u Split jer joj je tamo dom, a na putovanje s njom skoro uvijek odlaze i suprug i djeca.

