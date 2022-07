Nataša Janjić našalila se na račun izlaska sa suprugom i djecom, a u komentarima su se s njom poistovjetile i druge poznate mame.

Nataša Janjić sve je nasmijala novom objavom na svom Instagram profilu.

Naime, glumica je objavila fotografiju svoje obitelji u jednom zagrebačkom parku na kojoj ona gleda što joj radi sin, a njen suprug Nenad Medančić pridržava kćerku na visokom stolcu.

S fotografije je očito tko su glavne zvijezde u obitelji, a Nataša je stavila i zanimljiv opis.

''Ma povedimo djecu u izlazak! Nešto ćemo fino svi skupa pojesti, popiti piće u miru, djeca će se lijepo igrati… Tu laž ćemo sigurno ponoviti još milijun puta'', napisala je u opisu fotografije.

S njom su se složile i druge mame u komentarima, a javila se i Nevena Randeli.

''Svaki dan'', napisala je i potvrdila kako i ona prolazi kroz istu situaciju.

''Nije to laž, samo smanjite očekivanja. Isplatit će vam se'', savjetovala je Nataši jedna pratiteljica, dok su ostali stavljali emotikone koji plaču od smijeha.

Nataša je nedavno podijelila kako su joj roditelji preselili u Zagreb da bi pomogli njoj i suprugu oko čuvanja djece.

''Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70-oj godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima'', napisala je tada glumica.

''Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam'', rekla je.

Mlađahna DiCaprijeva djevojka pokazala tijelo u bikiniju, no pozornost je zbog jednog detalja ukrao njezin otac! +22

Ivana Kindl iskreno o nedavnom prekidu duge veze: "Od 14. godine sam zaljubljena, bilo je vrijeme da se malo odmorim od toga'' +7