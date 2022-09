Nataša Buljan je za DNEVNIK.HR otkrila koliko joj znači biti članicom žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy, a zanimalo nas je i koja je tajna uspjeha serija na kojima je radila.

Naša uspješna i iskusna scenaristica Nataša Buljan, koja na Novoj TV ispunjava i ulogu voditeljice Odjela razvoja scenarija, odabrana je kao članica žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy na eventu koji su u Dubrovniku organizirali United Media i Nova TV.

Za DNEVNIK.HR otkrila je koliko joj znači ovakva prilika i kako je reagirala kada je pozvana u žiri.

"Veliku čast i privilegiju", kaže Nataša i dodaje: "Moram priznati da sam prije svega bila iznenađena."

Prilikom ocjenjivanja vodila se samo jednom, za nju ključnom stvari.

"Uvijek i samo kvaliteta materijala", ističe.

Nataša je završila studij komparativne knjiženost i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a evo u kojem je trenutku i zašto nakon godina rada u marketingu hrabro odlučila zakoračiti u svijet produkcije.

"Zaokret se dogodio nekako usput i slučajno, uz posao kreativne direktorice u marketinškoj agenciji. Od prvog poziva za suradnju na scenariju do samostalnog autorskog projekta nije prošlo puno vremena i iako to jest bio zaokret pa i prilično odvažan skok u nepoznato, tada toga nisam bila svjesna. I onda krene jedan projekt pa drugi... i to te potpuno proguta, na dobar i na manje dobar način. Nema natrag. Može se reći da nisam znala u što se upuštam, ali ne žalim, naprotiv", zadovoljna je.

Telenovele su inače veliki mamac za publiku, a Nataša nam je objasnila kako pisci uspijevaju zadržati zanimljivost radnje i pažnju publike.

"Uz iznimno veliku vještinu, talent i vrlo težak rad. To su ljudi koji po devet mjeseci, a ako serije idu u više sezona, onda i znatno dulje, proizvode po 5 epizoda tjedno. Ima tu još impresivnih brojki, ali neću ih nabrajati jer zapravo vjerujem da dok to čovjek ne proba, ne može pojmiti kolika je količina mentalne, emotivne pa i fizičke energije potrebna da bi se napisala hit telenovela. O talentu i neprestanoj, svakodnevnoj i u sekundi spremnoj kreativnosti da ne govorimo. I tko god to može izdržati i pritom raditi kvalitetno ima moje vrlo duboko profesionalno i ljudsko poštovanje", priča Nataša koja je, uz Deu Matas, autorica popularnih "Kumova", a stoji i iza brojnih drugih domaćih hit-serija, poput "Čiste ljubavi" i "Stelle".

Zanimalo nas je ima li nekakvu formulu za uspjeh i koja je njoj najdraža serija na kojoj je radila.

"Nemam najdražu seriju, barem ne još. Možda to bude sljedeća. Imam doduše iz svake najdraže likove i često mi padaju na pamet, zauvijek ostanu sa mnom. A što se tiče formule... na prvi pogled bi se reklo da postoji, ima mnogo sličnih i prepoznatljivih elemenata u svakoj dugoj priči, pa i u svakoj priči uopće, ali formula za hit ne postoji. Štoviše, ako sve točno izmjerite i složite 'po receptu', možete biti sigurni da nemate hit. Svaka serija koja je hit ima nešto samo svoje, organsko i nenamješteno. A to se ne može staviti u formulu, to je autorstvo. Ono bez čega definitivno nema hita su jaki i autentični likovi. Koliko god da je zaplet zanimljiv, bez dobrih likova nemate dobru seriju. Daleko je važnije kome se događa od toga što se događa", smatra.

Nataša kaže da inspiraciju za pisanje crpi iz svakodnevnih pojava u svojem okruženju, pa smo je upitali može li nam navesti neke primjere.

"Uh... ima primjera puno, ali svi su vrlo osobne prirode. Ili za mene ili za bliske ljude kojima su se dogodili. Tako je za sve pisce, bilo koji događaj može biti pokretač, ali moraš mu dati nešto od sebe. Nešto što ti intimno znači. Inače neće značiti ni drugima. Trenutno pišem nešto inspirirano događajem o kojem sam čitala u novinama, glavni akteri su dvije žene i događaj i kontekst nemaju baš nikakve veze s mojim životom, ali te žene, odnosno ono što sam u njima prepoznala itekako imaju. Razumijem i proživljavam njihovo emotivno iskustvo, a događaj koristim kao okvir, zanimljivu polugu", otkrila nam je.

Objasnila nam je i svoju ulogu na Novoj TV gdje radi kao voditeljica odjela razvoja scenarija, kao i kako izgleda proces odabira scenarija na televiziji, kako nam općenito danas izgleda scenaristička scena te ima li nekih novih nada koje Vas oduševljavaju.

"Proces odabira scenarija je dugotrajan i zahtjevan i na njega utječu mnoge okolnosti, ne nužno sve usko vezane za sam tekst. Traži mnogo rada, izmjena i vjere u projekt. To je proces koji često demoralizira i iscrpi autore pa se dio odgovora na pitanje o scenarističkoj sceni krije i u tome - talentiranih ljudi ima, ali onih koji mogu izdržati proces koji vodi do TV ekrana ipak ima znatno manje. K tome, iako bez dobrog sadržaja nema ničega i danas je dobra ideja najtraženija roba, status scenarista kao i njihova pozicija na tržištu rada su jako daleko od zaslužene. Tu ima mnogo prostora za napredak i s naše strane. A mladih nada uvijek ima samo ih treba njegovati", kaže.

Na kraju nam je otkrila na čemu trenutačno radi i čemu se gledatelji Nove TV mogu veseliti.

"U Razvoju se uvijek radi na više projekata, dužih i kraćih i mislim da osim SF-a, pokrivamo manje-više sve žanrove s trenutnim projektima. Dok se neki ne odobri za snimanje pa i započne snimanje, ugovorno smo obvezni držati ga u tajnosti. Također, u tijeku je i javni natječaj koji je Nova TV raspisala za serije pa nas i tu čeka mnoštvo zanimljivih projekata. Bit će kreativno uzbudljiva jesen!" poručuje Nataša Buljan.

