Nataša Bekvalac je na Instagramu s pratiteljima podijelila da se na neko vrijeme povlači sa scene, a objasnila je i zašto.

Popularna srpska pjevačica Nataša Bekvalac na svom je profilu na Instagramu napisala kako je odlučila vratiti se pravoj sebi te da joj treba pauza od nastupanja.

"Nevjerojatno kako je jedna velika promjena povukla niz drugih. Umorna sam, iscrpljena i nisam raspoložena. Osjećam da je ovo vreme kada se moram vratiti sebi. Pravoj, zdravoj, sretnoj sebi. Onoj koja u svakom momentu ima što pružiti, da da. Odlučila sam da jedno vrijeme ne nastupam, da mi treba pauza, ali da muzici moram ostati blizu. Ne na sceni i dijeleći je s publikom, već da budemo samo nas dvije. Muzika i ja... U studiju. Ne znam gdje će me sve ovo odvesti, ali znam da sam spremna i da će sve što iz ovog izađe biti tako moje i iskreno. Čisti mi se i prošlost... Neki muškarci koji su me jako povrijedili javili su se... I rekli oprosti... Napisali... Valjda je i to sve potrebno da bih bila slobodna... Svoja... I inspirirana...", napisala je u opisu fotki na kojima sama pozira.

U komentarima je dobila brojne poruke podrške svojih obožavatelja, a u tek nekoliko minuta njezina je objava privukla 10.000 lajkova.

Nataša inače svojim izazovnim izdanjima privlači veliku pažnju javnosti, kako na svojim nastupima, tako i na Instagramu gdje ima preko 816 tisuća pratitelja. Pjevačica je imala i jedno neugodno iskustvo s opsjednutim obožavateljem koji je prošle godine upao u njezin dom i kojeg je zatekla kako kako se igra s njezinom kćerima Hanom i Katjom. Nepoznati muškarac njezinoj je majci rekao da joj je prijatelj, a policija nedugo nakon toga uhitila.

Ovoga tjedna Bekvalac je pred kamerama primila treću dozu cjepiva protiv koronavirusa, što su popratili svi regionalni mediji. Inače, popularnu pjevačicu zbog platinasto-plave kose često nazivaju i srpskom Barbie.

Pjevačica je podsjetimo 2018. godine proživljavala veliku privatnu dramu kada ju je pretukao sada bivši suprug Luka Lazukić. Bekvalac je Lazukić pretukao u njezinom stanu na Dedinju nakon verbalne svađe i to nakon što je u njegovom mobitelu vidjela ljubavne poruke drugih žena. Tu večer Lazukić je kući došao pijan te je sve ubrzo kulminiralo. U travnju 2019. godine osuđen je na zatvorsku kaznu od 8 mjeseci uvjetno, s rokom provjere od tri godine. Uz to, produžena mu je zabrana prilaska bivšoj supruzi.