Glazbenik Moby nedavno je otkrio kako se viđao sa 16 godina mlađom glumicom Natalie Portman.

Slavna glumica našla se na naslovnicama portala zbog navodne afere koju tvrdi da nije imala.

53-godišnji glazbenik Moby, čije je pravo ime Richard Melville Hall, nedavno je otkrio kako se viđao sa 16 godina mlađom Natalie Portman u njezinim 20-ima, no istaknuo je kako je to trajalo svega nekoliko tjedana.

Istaknuo je kako je tada gospođica Portman očito koketirala s njim u backstageu njegovog koncerta. "Ja sam bio ćelava pijanica, ona prekrasna filmska zvijezda. No unatoč tome bila je u mojoj sobi u backstageu i flertovala sa mnom. Ja sam tada imao 33, ona 20, no to je bio njezin svijet", napisao je u svojoj knjizi "When It Fell Apart" glazbenik kojeg ne viđamo često u javnosti niti ga čujemo.

"Nekoliko tjedana pokušao sam biti njezin dečko, no nije uspjelo. Mislio sam da ću joj morati objasniti svoju paniku od toga da budem u pravoj vezi, ali jedne me je noći obvavijestila kako je upoznala nekog. Laknulo mi je što joj nikada neću morati reći koliko sam oštećen", napisao je glazbenik.

No sada se javila i 37-godišnja Natalie te demantirala glasine o vezi s glazbenikom kojeg je usput nazvala i "jezivim starijim muškarcem".

"Bila sam jako iznenađena kad sam čula novosti, a rekao je i da sam imala 20 godina. Definitivno nisam, bila sam tinejdžerka koja je upravo navršila 18 godina. Sjećam se da je on bio puno stariji od mene i jeziv, obzirom da sam tek završila srednju školu", nastavila je glumica koja u svemu tome vidi samo način kako da prodaja knjige bude što bolja.

Doduše, istina jest kako ona danas ima 37 godina, a on 53, što je razlika od 16, a ne 13 godina kako on tvrdi, pa je njegova priča ipak malo klimava. No opet, to može biti i samo loše sjećanje.

Ipak, Natalie je priznala kako je u to vrijeme bila na jednom od njegovih nastupa te se upoznala s njim u backstageu, no tada joj je glazbenik rekao "ajmo biti prijatelji". "On je bio na turnji, ja sam snimala film. Družili smo se nekoliko puta prije nego što sam shvatila da je to stariji muškarac koji je bio zainteresiran za mene na neprikladan način", zaključila je slavna glumica.

A sada se oglasio i glazbenik na Instagramu na kojem je podijelio zajedničku fotografiju sebe i glumice uz poduži status.

"Nedavno sam pročitao članak u kojem je Natalie Portman rekla da nikad nismo izlazili. To me zbunilo, jer jesmo. I nakon kratke avanture iz 1999. godine ostali smo godinama prijatelji. Volim Natalie, i poštujem njezinu inteligenciju i aktivizam. Ali, da budem iskren, ne mogu shvatiti zašto bi aktivno pogrešno prikazivala istinu o našoj (iako kratkoj) vezi. Priča kako je iznesena u mojoj knjizi je točna, s mnogo fotografija kao dokaza. U potpunosti poštujem njezino moguće žaljenje zbog veze samnom (da budem iskren, vjerojatno bih i ja zažalio na njezinom mjestu), ali to ne mijenja stvarne činjenice naše kratke romantične povijesti."

Je li novi skandal na pomolu?