Hrvatica Natalie Balmix nastupala je na srpskom talent showu IDJShow gdje je snimila vlastitu pjesmu "Lomi me" te došla do finala, a u intervju u za DNEVNIK.HR otkrila je i kakvi su joj planovi za budućnost.

Hrvatica Natalie Balmix javnosti je postala poznata nakon što se pojavila na srpskom talent showu "IDJShow" gdje je dogurala do samog finala, ali i snimila vlastitu pjesmu "Lomi me" koja na YouTubeu ima skoro 600 tisuća pregleda te je postala jedna od favorita za ljetni hit.

Kako joj je bilo na showu, kako je uskladila privatni život s poslovnim, ali i gdje planira nastaviti karijeru, otkrila je za DNEVNIK.HR

"Zadovoljna sam sa svim svojim nastupima u IDJShowu, svi su ispali baš onako lijepo kako sam si zamislila. No, smatram da uvijek može bolje te da treba težiti ka boljem, ali sam u globalu zadovoljna".

Natali kaže da ne poznaje tremu.

"Što se tiče treme, nekako jako vjerujem u sebe, imam samopouzdanja i ja se čak ni ne pripremam puno za te nastupe. Sve šta nekako izađe iz mene je spontano i volim tako raditi jer ne volim biti prezasićena nekog nastupa, neke pjesme i onda mi je to sve nekako na silu. Volim da, volim tu spontanost jer sve što sam do sad napravila spontano je ispalo dobro u životu. Smatram da sam tu tremu pobjedila".

Negativnih komentara se ne boji, ali bi voljela osjetiti da je ljudi poštuju.

"Ne bojim se ničijih komentara, samo prema nečijim komentarima, nekim osobama sa estrade i ljudima iz privatnog života, gajim strahopoštovanje. Tako da ne mogu reći da ih se bojim, već da ih najviše cijenim i uzimam u obzir"., zaključila je.

Moda i stil odijevanja puno joj znače, ali ne smatra da je to najbitnije jer je ljepota, kako kaže, prolazna.

"Mislim da je stil odijevanja jako bitan u karijeri jer stvaraš imidž kroz to. Mislim da je bitno držati do sebe i uvijek lijepo izgledati jer ipak smo sada na nišanu svih medija i svih ljudi i treba paziti na reputaciju", zaključila je.

Na pjesmi "Lomi me" ne bi mijenjala apsolutno ništa.

"Ta pjesma je čista suština mene i kažem da se pjesma ne zove ''Lomi me'', zvala bi se Natali. I apsolutno pokazuje svaki moj karakter i svaki moj osjećaj i emociju u meni, tako da sretna sam da je ovo moj prvi singl"., kaže Natali.

Svoju karijeru vidi kao uspješnu.

"Do sad sam shvatila da moja karijera neće ići visokom putanjom, jako uzlaznom nego će ići onako valovitom i to mi se sviđa jer od svih velikih zvijezda na estradi su karijere išle takvim putem, a ne onako da je u trenu "eksplozija". Neka to sve bude u nekakvoj dozi zlatne sredine i ja ću biti najsretnija"., zaključila je.

Karijeru planira u Hrvatskoj.

"Do sad nisam ništa pokušavala , ali uz IDJ produkciju sve će biti lakše".

Uz show je i majka preslatkog Ivana.

"Teško je sve iskombinirati, ali dobra organizacija je pola posla i naravno moja obitelj koja mi pomaže. Oni su mi najveća podrška jer od prvog dana vjeruju u mene".

Otkrila je i što će raditi nakon IDJ showa.

"Koncentrirat ću se samo na razvoj karijere, pjesama i posla. Čeka me puno posla i nastupa, a na jesen ćemo izbaciti i novu pjesmu", kaže Natalie.

I za kraj, jedna zanimljiva stavka. Da je piće, bila bi viski i to ne bilo kakav nego čisti.

"Našalili smo se u studiju. Ja sam za Anastasijinu pjesmu prokomentirala da bi bila "Sex on the beach", onda sam rekla Teodori da bi bila Tekila pa je Teodora mene prozvala viskijem", a kao razlog za to istaknula je da je Natalie jaka žena te da se to vidi na njoj.

