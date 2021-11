Kristijan Penavić je na audicijsku emisiju stigao s pjesmom koju je posvetio jednoj Jovani iz Prijedora, a u polufinalnoj emisiji otkrio je nastavak njihove priče.

Kristijana Penavića iz Širokog Brijega nakon audicijskog nastupa na "Supertalentu" svi su počeli uspoređivati s Tomom Cruiseom, a ovoga se puta došao predstaviti i u polufinalu.

"Ajme je me ponijela emocija, to tek kad sam gledao na televiziji shvatio sam da sam mogao malo sporije. Pjesma je brza sama po sebi, ali mene je malo i trema ponijela, no mislim da je bilo ok. Nisam imao osjećaj da sam na bini, bio sam u svojoj glavi u sobi pred ogledalom. Ja sam bio u transu, tek kasnije sam shvatio što se dešava", rekao je Kristijan uoči svog drugog nastupa.

Na audciiji je rekao da svoj nastup posvećuje jednoj Jovani iz Prijedora koja je trebala doći na polufinale, ali kako je objasnio, iz osobnih razloga ipak nije mogla doći. "Malo sam tužan, ali što je tu je, moramo dalje", zaključio je.

"Zanima me prvo da li znaš koliko puno čučiš tijekom nastupa, a što se tiče pjevanja, meni je bilo super. Energično, nabrijano", zaključio je Davor. "Cijeli nastup je bio kao da si nakon onog audicijskog dijela odradio turneju po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Na audiciji si bio sramežljiv, a sad si došao kao Mick Jagger. Ništa ti se od skakanja nije čulo na glasu, ali moram ti reći da mi je audicija bila bolja", poručila mu je Martina.

"Drugačiji mi je bio nastup od audicijskog, jako dobro", kratak je bio Janko. "Sto puta bolje nego na audiciji. Na audiciji te nisam mogla poloviti, a sad kada radiš s bendom, top je bilo. Sada tvoja energija nije izgledala besmisleno. Ti moraš shavatiti da ja tebe razumijem, i pjesma je dobra zaista. Stari, ovo je fakat dobro. Šta je s Jovanom?", na kraju mu je rekla Maja.

Podsjetimo, Kristijan od svoje sedme godine svira gitaru, a intenzivno je počeo svirati kada je upoznao jednu djevojku koja mu je na kraju slomila srce.

''Tada sam pisao pjesme samo o njoj, drugi su mi rekli da mi ne valjaju te pjesme, ali meni su se sviđale. I onda sam izašao iz tog filma, slomila mi je to mlado naivno srce, sad sam krenuo u teretanu pa me to discipliniralo. Zbog jedne male plave sam napisao pjesmu i dosta ljudi je to pogledalo, ona je napravila Instagram, ali nije prihvatila moj zahtjev, no zapratila me jedna druga djevojka, nakon čega sam napisao Princezu i s njom došao na Supertalent'', ispričao je Kristijan na audiciji.

Pjesmu je posvetio Jovani iz Prijedora. "Jako je lijepa, upoznali smo se online, ona me nagovorila da dođem na Supertalent, a upoznat ćemo se uživo ako ovo prođe'', priznao je onda.

Nisu se još upoznali.

