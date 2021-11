Maja Šuput i ovog je puta pustila suzu na nastup Josipa Šušnjare, koji je izveo pjesmu "Sign of Times" Harryja Stylesa.

Josip Šušnjara vratio se pred žiri showa "Supertalent" u polufinalnoj emisiji te je još jednom rasplakao Maju Šuput. 11-godišnji dječak izveo je pjesmu Harryja Stylesa, baladu "Sign of Times".

"Bravo Josipe. Opet si bio u svom svijetu, doživjela sam te kao malog princa na onom njegovom planetu, djelovalo mi je sve čarobno i magično. Neki novi moment, neki novi Josip. Tko zna što ćeš ti još do finala naučiti da bude nešto treće", poručila mu je Martina.

Janko je rekao da je oduševljen te da se vidi velika razlika od nastupa na audiciji.

"Tvoj nastup je toliko zreo, ja imam osjećaj da si ovo radio tisuću puta. Sutra će biti ozbiljno dobro u školi", rekla mu je Maja koja je tijekom nastupa pustila suzu.

"U mojoj glavi si nakon svog nastupa napravio potpunu pomutnju tko bi trebao proći u finale", iskren je bio Davor nakon njegova nastupa.

''Došao sam i noge su mi se tresle. Zatvorio sam oči jer me bilo strah vidjeti publiku, ali i žiri. Kako sam dalje pjevao, sve mi je bilo lakše. Nadam se da ću u polufinalu to ispraviti i da će sve biti super. Moji prijatelji iz škole me više ne zovu Josip, nego Supertalent. Čak su me osmaši pitali hoću li s njima igrati nogomet, što mi je bilo najdraže. Pjesmu koju sam pripremio mi je da se osjećam da će se sve promijeniti što se tiče ove korone i da će se sve vratiti u normalu, da se možemo družiti s prijateljima. Kad sve to pogledam nije dobro. Ovaj nastup posvećujem djedu i baki pošto su oni stari i da oni još dugo žive'', rekao je Josip prije nastupa koji su pratili i njegovi ponosni roditelji.

Ovaj 11-godišnji dječak iz Splita ima zanimljivu priču iza sebe. Naime, prije nego što je počeo profesionalno pjevati, stalno je pjevao po kući. Njegovi roditelji su upravo iz tog razloga shvatili da ima besprijekoran sluh te su ga upisali u glazbenu školu. Njegova profesorica mu je nakon mjesec i pol dana školovanja predložila da se prijavi u Supertalent, a roditelji su ga podržali u tome.

