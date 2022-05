Helena Janjušević i Sandi Pego svoju su točku s gostima otplesali sa Sandijevom braćom Ismaelom i Jasminom te oduševili publiku!

''Ja sam gledala mamu krajičkom oka i gleda cijelo vrijeme i plače od sreće i može biti stvarno ponosna jer ste brutalni!'', komentar je Larise Lipovac Navojec na grupni ples Helene Janjušević i Sandija Pege te njegovu braću Ismaila i Jasmina Hadžića.

Naime, u showu ''Ples sa zvjezdama'', Braća Hadžić izveli su hip hop ples, a iz publike ih je vjerno pratila i majka koja nije mogla sakriti sreću i ponos.

''Sandi je ekstra partnere u plesu pronašao u redovima svoje mnogobrojne obitelji i to se pokazalo dobitnom kombinacijom!'' dočekala je Maja Šuput Sandija i Helenu nakon komentara žirija.

Helena Janjušević već je prije rekla kako joj je hip hop najdraži ples, a da sa Sandijem i braćom nije bilo teško trenirati otkrila je i Maji Šuput.

''Ja bih svaki tjedan ovo s njima!'' uzviknula je Helena, a kad je Šuput spomenula da su pomalo vrckavi, Helena je rekla: ''Pa dovedem ja to malo u nekakav red, ali nije bilo problema. Kad se radi se radi.''

Sandi je na to rekao da je bilo tri tisuće pitanja i pokušaja, ali da nije bilo većih problema.

Maja je potom upitala braću tko je od njih trojice najtalentiraniji, a iako su se iz publike čuli uzvici ''Sandi'', braća su se složila da nema najboljeg nego da se međusobno nadopunjuju.

''Imamo istu krv tako da ne bi ništa mogao podijeliti na jednu osobu, mi smo najjači'', rekao je Ismail.

''Ja bih rekao da je dovoljno da se nadopunjujemo ovako međusobno i onda kad vidimo da nekom nešto fali, nadogradimo se, da tako kažem i onda bude trio fantastico'', rekao je Jasmin.

Maja je potom upitala je li ih dugo trebalo nagovarati na sudjelovanje. Sandi je mislio da brat Jasmin neće pristati na ponudu.

''Nazovem ga i kaže on: ''Ajde javim ti za deset minuta'', i nazove me nakon pet i kaže: ''Napravit ću ovo zbog vas'', to mi je kao da sam osvojio Bingo'', pojasnio je Sandi.

''Moj tijek misli nakon poziva bio je: Ples sa zvijezdama, najgledaniji show, zauvijek neka uspomena video nas tri brata, apsolutno!'' završio je Jasmin, a publika je krenula s ovacijama.

