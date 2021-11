Will Smith posljednjih dana promovira svoj novi film, a korisnici društvenih mreža poslije gostovanja u jednoj od emisija raspisali su se da mu lice izgleda potpuno drugačije.

Gledatelji BBC-a u srijedu su ostali zatečeni izgledom glumca Willa Smitha, koji se pojavio u jednom showu kako bi promovirao novi film "King Richard". 53-godišnji glumac poznat po ulozi u seriji "Princ iz Bel Aira" vidno ima drugačiji izgled na posljednjoj snimci, a mnogi korisnici društvenih mreža to pripisuju botoksu.

"Što se događa s licem Willa Smitha?", "Will Smith ne izgleda kao Will Smith", "Zaista izgleda čudno", "Will izgleda potpuno drugačije, a prilično sam siguran i zbog čega", "Priča vrlo rezervirano i ne izgleda kao pravi Will Smith", samo su neki od komentara na Twitteru nakon njegova gostovanja. Smith se pojavio istoga dana i na premijeri filma u Londonu, a sudeći prema fotografijama, slavni glumac više nema niti jedne bore na licu.

Smith nije jedini o čijem se izgledu u posljednje vrijeme priča, a obožavatelje su svojim izgledom zaprepasili Tom Cruise i Nicole Kidman koji su se također poigrali s plastičnom kirurgijom.

Will Smith i njegova supruga Jada Pinkett Smith prošle su godine inače bili glavna tema svjetskih medija nakon što mu je ona priznala da je bila nevjerna, a kasnije je i on komentirao kako Jada nije jedina koja je varala u njihovom braku.

"Jada nikada nije vjerovala u konvencionalni brak. Odrasla je u obitelji u kojoj su svi imali ležerne veze, potpuno drugačije nego što sam ja odrastao. Veliki dio naše veze monogamija je bila nešto što smo odabrali vlastitom voljom, a ne nešto na što smo navikli", ispričao je Smith u jednom intervjuu.

Will i Jada upoznali su se na setu serije "Princ iz Bel Aira", a u braku su od 1997. godine i zajedno imaju dvoje djece. Prošle godine je Jada priznala da je Willa varala s pjevačem Augustom Alsinom, a istaknula je kako ne isključuje mogućnost ni da bi se mogla zaljubiti u djevojku.

Smith je nedavno u intervjuu izjavio i kako su mnogi mogli zaključiti da je Jada jedina koja je varala, no to nije bio slučaj. Dalje od toga nije otkrivao, no ponovno je naglasio da problema u njihouv braku nema te da je sve njihov vlastiti odabir.

