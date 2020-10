Bill Cosby služi višegodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen 2018. godine zbog seksualnog zlostavljanja žena.

Nekada omiljeni komičar i glumac 83-godišnji Bill Cosby, koji je slovio i kao jedan od najmoćnijih u Hollywoodu, prije dvije godine je završio u zatvoru u Philadelphiji zbog gnjusnih optužbi za seksualno zlostavljanje žena.

Sud je Billa proglasio krivim zbog drogiranja i sekusalnog nasilja koje je počinio u svom domu 2004. godine i od tada se nalazi iza rešetaka, točnije od rujna 2018. godine. Sada se u američkim medijima pojavila njegova prva fotografija nakon pune dvije godine. Na njoj se vidi Bill neuredne kose i neobrijana lica, dok gleda u pod i ima zaštitnu masku oko vrata.

Inače, zatvor u kojem boravi snima povremeno svoje zatvorenike, a Billova najnovija fotografija pokazuje koliko se promijenio u posljednje dvije godine. Posljednje fotografije iz 2018. godine prikazuju ga nesretnog kako zuri u prazno, no njegov današnji izraz lica pokazuje ga u nešto boljem raspoloženju.

Razlog tome može biti činjenica da bi uskoro trebao izaći na uvjetnu slobodu, nakon što odsluži kazni u trajanju od dvije godne. No to nije jedini razlog zbog kojeg Bill može imati osmijeh na licu, jer se uspio izboriti da uloži žalbu na svoju presudu i to na Vrhovnom sudu Pennsylvanije. Sud se naime složio da preispita dva aspekta njegova sličaja, uključujući i odluku suca da tužitelji pozovu još pet svjedoka koji bi govorili o davnim susretima s nekada moćnim glumcem.

Billovi su odvjetnici dugo osporavali ta svjedočanja navodeći kako su prestara i nepouzdana. Sud će također ispitati njegov argument i tvrdnju da se dogovorio s bivšim tužiteljem koji mu je obećao da protiv njega nikada neće biti podignuta optužnica.

Bill je rekao kako se oslanjao na tajd dogovor prije nego je sam pristao svjedočiti, a odvjetnici osporavaju njegovu titulu seksualno nasilnog grabežljivca.