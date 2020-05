Tupac Shakur je poginuo u pucnjavi 7. rujna 1996. godine, a slučaj njegovog ubojstva do danas nije riješen.

Posljednje riječi slavnog repera Tupaca Shakura otkrivene su u policijskim dokumentima koje su držali u tajnosti 24 godine. Otkriveno je kako je reper posljednje sekunde života proveo brinući se o prijatelju Marionu "Sugeu" Knightu, piše Mirror.

U dokumentima koji su objavljeni otkrivena je prijava pucnjave u kojoj je Tupac poginuo, analiza mjesta pucnjave te izjave policajaca koji su bili na mjestu zločina.

Marion Knight je bio u automobilu s Tupacom te kobne noći 1996. godine u Las Vegasu. Glazbenik je u pucnjavi ozlijeđen dok je pokušavao obraniti svog prijatelja, koji ga je kasnije odvezao u bolnicu s teškim ozljedama. Marionu je metak prošao nekoliko milimetara pored glave u pucnjavi.

"Ti si taj kojeg su upucali u glavu. Upucali su te u glavu", rekao je Tupac dok je krvario. Liječnici ga na žalost nisu mogli spasiti. Knight je kasnije dao izjavu policiji te je opisao sve detalje napada. Dvojac se vozio u automobilu po vegaškim ulicama 7. rujna 1996. godine, a stali su na semaforu kada su ih napali.

"Razgovarali smo i u jednom trenutku smo čuli pucnjavu. Pogledali smo desno i tu je počela panika. Zgrabio sam ga i pokušao se sagnuti skupa s njim, no ispaljeno je 15 metaka. Sve se dogodilo brzo", ispričao je njegov prijatelj.

Zaštitari su vozili u automobilu iza njih, no nisu uspjeli zaustaviti pucnjavu. Marion ističe kako do danas ne razumije što se točno dogodilo. Otkrio je i kako je Tupac u trenutku pucnjave bio naoružan, no nije vidio odakle je krenula pucnjava, kao ni tko ih je napao. Tupacovo ubojstvo do danas je neriješen slučaj.