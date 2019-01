Iako se kupaju u novcu i ostalim beneficijama koje dolaze sa slavom i podebljim bankovnim računom, brojne slavne osobe često ističu kako i "one plaču".

Tko kaže da je slavnima lako?

Tome su najčešće razlog svakodnevna online maltretiranja korisnika interneta koji ih ne štede, pa im tako često upućuju gnjusne uvrede, ali i prijete smrću te ističu kako su zaslužili određene loše stvari koje im se događaju. Dame na našem današnjem popisu u 2018. godini su bile najčešće žrtve cyber bullinga, a samo jedna nikada nije progovorila o tome, jer ne smije.

Pogađate, radi se o vojvotkinji od Essexa, Meghan Markle, koja se udajom za princa Harryja morala odreći brojnih stvari iz nekadašnjeg života, a među njima je i javno izjašnjavanje o tračevima. Šuška se kako je vojvotkinja bijesna što mora mirno slušati optužbe na svoj račun, a hoće li progovoriti i prekršiti još jedno pravilo, tek nam ostaje vidjeti. Sve je počelo još kad se saznalo za njezinu vezu s kraljičinim omiljenim unukom, a nakon što su potvrdili zaruke, sve je krenulo nizbrdo.

O bivšoj američkoj glumici krenule su razne priče, a sve su se svodile na sljedeće: ona je glumica i u privatnom životu, manipulatorica te će učiniti sve kako bi dobila ono što želi. Prema osoblju Kensingtonske palače izrazito je bahata i neugodna, ali navodno i prema Harryjevom bratu Williamu i njegovoj supruzi Kate koji ju ne mogu smisliti. Osim toga, Meghan je dosad prekršila brojne kraljevske protokole s čime je naljutila i kraljicu Elizabetu II. koja navodno šuti samo zbog Harryja koji ne da na svoju suprugu. "Što Meghan želi, to Meghan dobije", navodno je poručio osoblju prije vjenčanja. Meghan su ubrzo nakon zaruka počeli baš svi mediji kopati po privatnom životu - gdje je živjela, kako je izgledalo njezino prvo vjenčanje, s kim se družila i slično, a stvar su dodatno pogoršali njezin otac i polusestra koji ju već mjesecima blate po medijima te ističu kako je jako proračunata i zločesta. Obzirom da mora šutjeti o svemu, postoji velika šansa da nikada nećemo saznati njezinu stranu priče koja bi uvelike mogla promijeniti stvari.

A ono što je Meghan Markle u novoj domovini, Velikoj Britaniji, to je Melania Trump u SAD-u. Prva dama također je na lošem glasu u medijima koji ju nazivaju sponzorušom koja je pomno isplanirala bogatu udaju za 24 godine starijeg Donalda Trumpa koji joj se zapravo gadi. Osim toga, za nju se stalno može čuti kako je bezosjećajna, a onaj dio javnosti koju je ne mrzi, ju žali, jer joj je suprug taj koji je. U prvom i jedinom intervjuu koji je dala u listopadu za ABC, slovenska manekenka sama je sebe nazvala "najzlostavljanijom osobom na svijetu", a tada je otkrila i kako je pokrenula anti-cyberbullying kampanju za pomoć žrtvama. Godinama se šuška i kako ju suprug konstantno vara i omalovažava, a navodno ju ne može smisliti ni njegova kći miljenica, Ivanka. Cure su dolaskom u Bijelu kuću posebno zahladile odnose. Tako Prva dama više ne može ni okititi Bijelu kuću u božićnom duhu da joj javnost zbog određenog detalja ne očita bukvicu koja se često tiče i kontroverzne politike njezinog supruga.

A Melania Trump šoubiz svijeta svakako je starleta i reality zvijezda Kim Kardashian koja je već godinama među najomraženijem zvijezdama. Što joj se zamjera? Činjenica da je postala slavna pornićem s bivšim dečkom, nakon čega je njezin, ali i popularnost cijele obitelji naglo porasla. Kardashiani su uskoro dobili i reality show, a onda su se i ostale sestre počele isticati. To se može zahvaliti mami menadžerici Kris Jenner koja je Kendall kupila manekensku karijeru, Kylie beauty carstvo, a uspješno je upravljala i tračevima vezanima za preostale kćeri - Khloe i Kourtney. Kim je dizala živce javnosti i u 2018. godini neukusnom golotinjom koja joj se sada zamjera još više, jer je majka i supruga. Ipak, show je i dalje gledan, cure imaju milijune pratitelja na društvenim mrežama, a gdje god se pojave izazivaju veliki interes.

Mlađahna manekenka Hailey Baldwin ove se godine našla na ovom popisu zbog veze s pjevačem Justinom Bieberom koja je u listopadu okrunjena brakom. Iako je javnost bila uvjerena kako će Justin oženiti svoju prvu ljubav Selenu Gomez s kojom je godinama imao vrlo turbulentan odnos, pjevač je šokirao obožavatelje kada je kleknuo pred Hailey tijekom odmora na Bahamima. Selena je nakon toga hospitalizirana zbog živčanog sloma, a njezini obožavatelji još su se gore obrušili na Hailey te ju nazvali glavnim krivcem za to. Realno, za to je puno veći "krivac" Justin koji je birao, no kako god bilo, Hailey je često u intervjuima isticala kako se sve teže nosi s uvredama na svoj račun, no jasno joj je kako su društvene mreže i milijuni sljedbenika važan dio njezinog posla i unosne zarade.

Ne smijemo zaboraviti ni pjevačicu Arianu Grandu kojoj ovo definitivno nije bila dobra godina. Mlada pjevačica prvo je prekinula 2-godišnju vezu s reperom Mac Millerom, a zatim je započela onu s komičarem Peteom Davidsonom. Nakon svega mjesec dana par se zaručio, a u međuvremenu se saznalo kako je Mac Millerovo tijelo pronađeno beživotno u njegovom domu nakon predoziranja. Njegovi obožavatelji ubrzo su počeli javno kriviti Arianu za njegovu smrt, a zamjerali su joj činjenicu kako je vrlo brzo nakon prekida našla novog dečka te tako svom bivšem slomila srce te ga slomila. Ubrzo je pjevačica prekinula i zaruke, a onda je i Pete počeo javno objavljivati suicidalne poruke, zbog kojih se pjevačica našla i na udaru njegovih obožavatelja. Prije prekida s Peteom, Ariana se našla i u središtu skandala kada je nastupila na posljednjem ispraćaju Arethe Franklin na kojem joj je biskup koji je vodio sahranu u jednom trenu počeo neprimjereno dirati grudi. Iza leđa joj je k tome bio bivši američki predsjednik Bill Clinton koji ju je tijekom nastupa pohotno promatrao, pa je njezino pjevanje palo u potpuno drugi plan.