Najila Trindade optužila je slavnog brazilskog nogometaša Neymara da ju je silovao, no zapravo je sve izmislila.

Tri mjeseca velike neizvjesnoti i muke za slavnog brazilskog nogometaša Neymara (27) napokon su završila. Nakon što ga je manekenka Najila Trindade (26) optužila da ju je silovao u svibnju u hotelu u Parizu, pokrenut je istražni postupak, a sada je dokazano da je Najila sve izmislila.

Čini se da se plavokosoj ljepotici izvrtanje istine i pokušaj iznude novca obio o glavu jer se sada sama našla optužena za ucjenu, lažno svjedočenje i prevaru, a uništena joj je i karijera u modelingu.

Najila je naime poznata brazilska manekenka i starleta koju su povezivali s mnogim poznatim nogometašima, no svijet je za nju saznao tek ove godine kada je jednog od najboljih nogometaša svijeta, Neymara, optužila za silovanje. Zbog manjka ikakvih relevantnih dokaza njezina je optužba odbačena, a pokrenut je postupak protiv nje. U ovom slučaju potvrdila se ona stara - "tko pod drugim jamu kopa, sam u nju upada".

Naime, policija vjeruje kako je Najila u dogovoru sa svojim bivšim dečkom Estivensom Alvesom pokušala iznuditi novac od Neymara, koji je jedan od najbolje plaćenih nogometaša svijeta.

Podsjetimo, brazilski portal UOL objavio je dokument sa svjedočenjem anonimne djevojke koja tvrdi da ju je nogometaš silovao. Prema njezinim tvrdnjama, incident se dogodio 15. svibnja ove godine u Parizu. Neymar je djevojku upoznao preko Instagrama. Nakon razgovora nogometaš PSG-a dogovorio je preko prijatelja nadimka Gallo da će joj platiti kartu za let iz Brazila i smještaj da dođe u Francusku i upozna ga.

Prema tvrdnjama ljepotice, Neymar je u hotel došao pijan te ju je silovao i nanio joj fizičke ozljede. Nogometaš je cijelo vrijeme poricao da je ikada napao Najilu i tvrdio da je dobrovoljno spavala s njim.

"Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete", rekao je tada Neymar.

Stvar je posebno zakuhala i snimka iz hotelske sobe na kojoj se vidi kako Najila urla i baca stvari na Neymara tvrdeći kako ju je povrijedio i ostavio samu u sobi nakon seksa, no ispostavilo se da je kraj videa bio strateški odrezan.

