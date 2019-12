Sedma sezona Supertalenta bila je vrlo uzbudljiva, ali i prepuna emocija. Ususret finalu koje je 23. prosinca, prisjetili smo se nastupa koji su ih izazvali najviše.

Sedma sezona Supertalenta donijela je brojne fantastične nastupe, ali i pregršt emocija kod natjecatelja, žirija, ali i gledatelja.

Stella Scholaja

Stellin život obilježen je borbom s bolešću naziva mišićna distrofija, koja joj je dijagnosticirana kada joj je bilo 11 godina, no to ju nije spriječilo da se nastavi baviti onime što najviše voli, a to je pjevanje. Osim toga, ova talentirana djevojka sama piše pjesme.

Damiano Roi

Operni pjevač iz Slovenije raznježio je žiri i publiku prekrasnim glasom, ali i životnom pričom. Naime, on je trgovac, a iako se glazbom bavi 20 godina, još uvijek nema menadžera niti izdavačku kuću, pa je Supertalent iskoristio kako bi napokon ostvario svoje snove.

Matej Mateković

Osmogodišnji dječak iz Križevaca nevjerojatni je talent u vrtnji hula-hupa. I dok je oduševio žiri i gledatelje, a njegovi su ga roditelji oduvijek podržavali, to nije bio slučaj s njegovim školskim kolegama koji su ga često zadirkivali. Ipak, nakon što su mu voditelji stisnuli zlatni gumb, zadirkivanje je prestalo, a njegova dječački iskrena reakcija rasplakala je brojne gledatelje.

Dječji zbor Glazbene škole u Varaždinu

Ovaj talentirani zbor odabrao je pjesme legendarne grupe Queen, a na audiciji su izvedbom uspjeli rasplakati Maju Šuput.

Mirjana Kika Milošević

''U neki najtežim trenucima svog života, kada sam ostala sama s djecom, shvatila sam da sam najjača kad crtam. Godinama sam radila murale, i kad sam ozlijedila kičmu, nisam više mogla raditi, ali moja je duša i dalje željela crtati. Tada sam saznala za face painting i tijelo, tako sam upoznala iluzije i počela se baviti ovime."

Hrvoje Vekić

Hrvoje Vekić pokazao je talent za ples, ali i rastužio sve svojom životnom pričom. Njegov nastup bio je tim posebniji što ga je posvetio majci i bratu, koje je, nažalost, izgubio. Naime, majka mu je poginula kada je imao tri godine, a ostao je i bez brata koji je imao tek 18 godina.

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici.