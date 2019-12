Donosimo popis erotskih filmova i njihovih najboljih scena koji su obilježili ovu godinu.

2019. godina bila je obilata novim filmskim naslovima koji su privukli gledatelje u kino dvorane diljem svijeta, a maštu su im naročito zagolicali oni erotskog sadržaja.

U njima su se našli brojni slavni glumci koji su pristali razgolititi svoja tijela i pojaviti se kao od majke rođeni na filmskim platnima i televizijskim ekranima, što sami, što s glumačkim partnerima.

Među njima su se definitivno istaknule Lily Rose Deep u filmu "L'homme fidčle" (AKA A Faithful Man)", Cara Delevingne u seriji "Carnival Row", Emily Ratajkowski u filmu "Lying and Stealing", Diane Kruger u filmu "The Operative", Keira Knightley u filmu "The Aftermath", Julianne Moore u filmu "Gloria Bell", Carla Gugino u seriji "Jett" i Rosamund Pike u filmu "A Private War".

Jeste li gledali koji od njih?