Lei Lou by Alex Dojčinović, Boudoir, Elfs, Lusso Couture, Peperoncina design, Kayra design, Hero4Heroes, Showroom Antonela i Stehlik by Anja Stehlik u posebnom ovogodišnjem Extravagant Gala izdanju.

Modna manifestacija Extravagant Gala ovih je dana, šestu godinu za redom, trebala pretvoriti Guvernerovu palaču u najljepšu modnu pistu na Kvarneru. Epidemiološka situacija učinila je svoje, revija je otkazana, ali moda je još jednom pronašla svoj put.



Extravagant Gala ove se jeseni vratila u nešto drugačijem, no opet posebnom izdanju. Snimljen je veliki modni editorijal uz podršku devet domaćih dizajnerskih brendova: LEI LOU by Alex Dojčinović, Boudoir, Elfs, Lusso Couture, Peperoncina design, Kayra design, Hero4Heroes, Showroom Antonela i Stehlik by Anja Stehlik. Editorijal je snimljen u prostoru Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, kao i perivoju koji ga okružuje.

Domaća se moda sjajno uklopila u ambijent jedne od najljepših riječkih palača, a zaštitno lice editorijala je Ana Lea Janžić iz Talia Model agencije.