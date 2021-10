Nakon spektakularnog početka osme sezone, "Supertalent" ove nedjelje nastavlja u jednakom tonu s deset novih i uzbudljivih audicijskih nastupa.

Mladi pjevački talenti, akrobacijski plesni nastupi, virtuozna svirka na harmonici i rijedak talent koji drži čak četiri svjetska rekorda samo su neki od zanimljivih nastupa koje donosi druga epizoda "Supertalenta".

Pozornicu će zapaliti markantni Ukrajinac sa španjolskom adresom Oleg Tatarynov koji će pred žirijem izvesti akrobacijsku plesnu točku u zraku. Da ga čeka nimalo lak zadatak svjedoči činjenica da je u prošlosti pretrpio teške tjelesne ozlijede prilikom pada sa 6 metara visine, stoga je svaki njegov budući nastup nova prilika da se suoči sa strahom i opasnošću.

"Kada osjetiš energiju publike, zaboraviš na svoje strahove i samo uživaš u svom vremenu na pozornici. Preći ću preko svojih strahova i neću stati jer mi je najveći dar primiti ljubav od publike“, poručuje Oleg koji će svojim nastupom ubrzati puls žiriju i publici.

Opušten i nasmijan Šćepan Stojanović publiku će zabaviti teatralnim i inovativnim nastupom na harmonici koju svira od svoje desete godine. Da se zaista radi o posebnom glazbenom nastupu obećava i sam Šćepan koji gledateljima poručuje: "Možete očekivati nešto neočekivano“.

Svoj izuzetno rijedak i neobičan talent predstavit će Španjolac Diez Soto koji u svojoj disciplini drži četiri svjetska rekorda.

"Zasigurno u Hrvatskoj niste nikad vidjeli ovo što ću vam pokazati. Očekujem prolaz i pobjedu. Najbolji sam“, poručuje Soto koji tvrdi da njegovi nastupi kod publike izazivaju wow efekt i hvatanje za glavu od nevjerice.

Uvjeren je da će se žiriju i publici svidjeti njegov nesvakidašnji talent koji zahtijeva fizičku spremu i puno vježbe.

Svoje akrobatske plesne pokrete na pozornici Supertalenta pokazat će Cheerleading klub Bravo sastavljen od 20-ak mladih djevojaka koje će izvesti zahtjevnu plesnu koreografiju. Uzbudljiva kombinacija akrobatike, bacanja u zrak, plesa i gimnastike njihova je specijalnost koja će publiku i žiri ostaviti bez daha.

Druga epizoda "Supertalenta" donosi čak tri pjevačka nastupa.

Prva će se na pozornici pojaviti Laura Baćak koja će, uz pjevački talent, dokazati da šestogodišnjaci mogu biti itekako britki na jeziku. Žiri će nasmijati do suza svojim samouvjerenim nastupom i iskrenošću, a posebno Martinu koja će zaključiti: "Ovo mi još nitko nije napravio u Supertalentu, ali Laura od 6 i pol godina je. Svaka čast, Laura“.

Sara Županović, koja se pjevanjem bavi već deset godina, pobijedit će tremu i oduševiti publiku dirljivom izvedbom pjesme "Never enough", a posljednji pjevački nastup izvest će Anatacha Filimone koja će svoju tešku životnu priču pretočiti u izrazito emotivan i snažan nastup koji izaziva trnce.

Druga epizoda osme sezone "Supertalenta" ove nedjelje donosi i nastup Mile Drmića koji će se nakon dugogodišnje pauze od nastupanja u velikom stilu vratiti na pozornicu.

Mile je publici otprije poznat po sudjelovanju u talent showovima, a audicijski nastup u "Supertalentu" njegova je četvrta prilika da se okuša u ovakvom tipu natjecanja.

"Ovo mi nije prvi put, takmičio sam se u showovima. Nije baš dobro bilo, bio je u žiriju Tony Cetinski, a ja sam krivo otpjevao njegovu pjesmu. Nakon nekog vremena, on me pozvao da budem gost u zagrebačkoj Areni na njegovom koncertu gdje je bilo 20 tisuća ljudi. To iskustvo je bilo sjajno“, priznaje Mile koji se najviše od svega boji da na audiciji opet pogrešno otpjeva pjesmu.

Njegov povratak na pozornicu publika će podržati velikim aplauzom, no njegovo iskreno priznanje da se već bezuspješno natjecao u talent showovima neće ostaviti toliko dobar prvi dojam kod žirija.

"Pokušao sam pjevati, ali mi nije išlo. Triput sam bio, ali nikako da prođem. Nakon par godina opet sam došao“, nervozno će priznati Mile koji se ovoga puta nada četvrtoj sreći.

No, to se neće svidjeti Martini, koja će mu poručiti: "Mene zanima, ako tri puta niste prošli, i onda je sad nekoliko godina prošlo i došli ste opet kod nas, što ste u međuvremenu poduzeli po pitanju toga da četvrti put bude četvrta sreća?“.

Mile će optimistično odgovoriti da je u međuvremenu vježbao da poboljša svoje pjevanje, a hoće li žiri i publika prepoznati njegov napredak doznajte u drugoj epizodi Supertalenta ove nedjelje u 20.15.