MasterChef kandidati podijeljeni u timove u gastroduelu ponovno će na sebe staviti crvene i plave pregače te kuhati vani. Ovoga puta u Rougemarin Parku, u zelenoj oazi koja osim prekrasne lokacije i dobre hrane nudi i vrhunski gastrodoživljaj.

''Rougemarin Park je street food festival na kojem se mijenjaju teme tijekom čitavog ljeta'', objasnio je njegov vlasnik chef Marin Medak te time najavio da će nešto slično raditi i kandidati. ''Uvijek je fora kuhati na otvorenom, malo izaći iz kuhinje, samo je pitanje kakav će izazov biti za koga i što se kuha'', rekao je Tomislav.

Zadatak primamljivog imena ''barbecue brunch'' tema im je kuhanja u ovom gastroduelu, ali žiri je bio prilično tajanstven što se tiče gostiju. Otkrili su tek da će ih biti tridesetak. ''Svakako moramo dati najbolje od sebe'', kazao je Ivan tek nagađajući tko su gosti koji će probati njihova jela.

Kandidati će morati pripremiti pet jela s pet osnovnih namirnica: svinjska rebarca, mljeveno meso, pileća krilca, svinjski vrat i tiger kozice. Uz svako jelo osim burgera moraju napraviti i prilog ili umak, a za izvršenje ovog zadatka na raspolaganju imaju 90 minuta.

Timove će ovoga puta voditi inače dva prijatelja Filip i Tomislav koji će u ovom izazovu biti suparnici. Filip je pustio Tomislava da bira prvi, a on je izabrao plavu boju kako bi ovoga puta preokrenuo tradiciju gubitka plavih pregača. No, Filip će prvi birati člana tima te za svog pomoćnika izabrati Roka koji je u prošlom izazovu bio Tomislavov suchef, a Tomislav će za pomoćnika izabrati Ivana. ''Kao pomoćnik ću biti temperamentan i glasan jer je to u skladu s mojom prirodom, ali spustit ću se ispod njega jer on je chef'', rekao je Ivan. Gosti će svakako biti iznenađenje jer se radi o članovima njihovih obitelji i prijatelji, a tko im stiže kandidati će saznati tek nakon što pripreme jela.

Kako će timovi ovoga puta funkcionirati i hoće li Ivan nadglasati Tomislava doznajte već u večerašnjoj emisiji MastreChefa.