Zbog prezimena Diega Maradone mnogi su se zabunili te se umjesto od legendarnog nogometaša opraštaju od Madonne.

Legendarni nogometaš Diego Armando Maradona preminuo je u srijedu u 61. godini, a brojni korisnici Twittera zbunili su se zbog njegova prezimena. Naime, mnogi su pomislili kako je preminula "kraljica popa" Madonna, a lažne vijesti proširile su se u vrlo kratkom roku.

Na "trending" listu na Twitteru tako su ušli oproštaji od Madonne.

Madonna checking twitter today: pic.twitter.com/epbNqUkEs8 — Alice In Babylon (@LoveInMyDNA) November 25, 2020

[🚨⚠️] BREAKING: At the age of 62 , American singer and "Queen of pop" Madonna has been found alive in her house enjoying life pic.twitter.com/GB64bJ2zmj — Billion 🇧🇼 🦍 (@BillionMcfc) November 25, 2020

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — icarus (@poemtoahoe) November 25, 2020

RIP #madonna 😰😓😡🤧✨😤😭 gone but always forgotten, fly high angle ✨☺️😝❤️ pic.twitter.com/tCVnUQl8rk — reyes (@SebHoran) November 25, 2020

RIP Madonna. Truly were one of the greats🤯😰 pic.twitter.com/nHS8hKjhmz — danroche610 (@danroche610) November 25, 2020

"Počivala u miru Madonna", "Nikada te nećemo zaboraviti", samo su neki od tvitova koje pišu korisnici ove društvene mreže, a brojni ističu kako su za sve krivi "milenijalci" jer ne znaju tko je Diego Maradona. Na račun pogreške pojavile su se i brojne šale na društvenim mrežama.