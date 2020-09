My Lovely Bag - 4

Tim je predstavljanje na Milan Fashion Weeku svojoj publici i trenutnim klijentima skrivao sve do samog polaska za Milano.

Iz svjetske modne prijestolnice, talijanskog Milana, stigla je još jedna potvrda kako naši dizajneri imaju maštu i moć oduševiti čak i najzahtjevnije modne kritičare. Mali brend specijaliziran za ručnu izradu torbica, nastao iz ljubavi prema modi i modnim dodacima - My Lovely Bag, proteklih dana se predstavio na prestižnom modnom događaju: Milan Fashion Week kao nastajući talent.



Kako doznajemo od dizajnerice i vlasnice brenda, Marije Perić, ona i njen tim su predstavljanje na Milan Fashion Weeku, zbog trenutne nepredvidive situacije s koronavirusom, svojoj publici i trenutnim klijentima, skrivali sve do samog polaska za Milano. Nakon objave o predstavljanju, uslijedile su čestitke i komplimenati od obožavatelja koji već poznaju rad ovog razigranog brenda.



Pravo oduševljenje tima su izazvale reakcije modnih kritičara i posjetitelja Emerging Talents Milan na Milan Fashion Weeku.



Trenutno jedini modni skaut za cijeli Balkan platforme Milan Fashion Week za Emergeing Talent Milan, Josip Grabovac, prepoznao je jedinstvenost i kvalitetu ovog brenda te je nakon njegovog predstavljanja, na adresu My Lovely Bag stigla pozivnica za ovaj važan modni događaj.