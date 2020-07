Mustafa Nadarević ima troje djece, a s drugom suprugom dobio je kćer Nanu i sina Ašu, koji žive u Zagrebu.

Legendarni glumac Mustafa Nadarević (77), koji se bori s rakom pluća, rijetko govori o obitelji, a poznato je da ima dvije kćeri i sina.

Jedna od njih je PR menadžerica Nana (33), koja živi u Zagrebu, gdje je završila Fakultet političkih znanosti i radi za kozmetičku kompaniju. Mustafa je kćer Nanu i sina Ašu dobio s drugom suprugom, pokojnom kostimografkinjom i scenografkinjom Slavicom Radović Nadarević.

Zvijezda humoristične serije "Lud, zbunjen, normalan" svojedobno je objasnila otkud neobično ime njegove kćeri. "Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je Mustafa.

Nana plijeni pažnju na Instagramu svojom ljepotom, modnim stilom, ali i brojnim duhovitim objavama te ozbiljnim i manje ozbiljnim temama o kojima progovara. PR menadžerica početkom godine pokrenula je raspravu o seksualnom uznemiravanju na svom Instagramu, a sa svojim bolnim iskustvima javljale su joj se žene iz Hrvatske i cijele regije. Na to ju je potaknuo film "Bombshell", koji govori o novinarkama u televizijskoj kući koje su javno progovorile o seksualnom zlostavljanju koje su proživljavale. Nana, koju na Instagramu prati 18,5 tisuća ljudi, danima je dijelila anonimne objave žena koje su joj otkrile svoja šokantna iskustva i pokazala koliko se često takve stvari događaju u svakodnevici.

Kći legendarnog glumca plijeni pažnju i svojim dečkom Silvijem Pleštinom.

Par skupa živi, a često zabavljaju pratitelje zajedničkim objavama kao što su Instagram storyji u toplesu. Silvije je 2007. kao 19-godišnjak osvojio 250.000 kuna u jednom kvizu, a bavi se smišljanjem pitanja za kvizove i digitalnim marketingom te je završio Fakultet političkih znanosti kao i Nana.