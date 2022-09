Bdjenje kraljice Elizabete nije prošlo bez incidenata, muškarac je pokušao zgrabiti kraljičin lijes, uznemirio je okupljene građane koji tuguju.

Bdjenje za kraljicu Elizabetu II. u Westminster Hallu, nažalost, nije prošlo bez incidenata.

Naime, nepoznati muškarac uznemirio je sve okupljene građane i turiste koji tuguju i preko reda stigao do kraljičina lijesa te ga pokušao zgrabiti, piše Daily Mail.

Na lijesu je uspio uhvatiti službenu zastavu kraljice, a na snimkama prije i poslije incidenta vidi se kako su gardisti zastavu s lijesa maknuli.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m