Mr. Hammerhand, odnosno Muhamen Karimanović, nevjerojatan je talent o kojem svi pričaju.

Muhamen Karimanović, u Supertalentu predstavljen kao Mr. Hammerhand, s lakoćom je osvojio publiku.

U Supertalentu Muhamed je razbijao boce, limenke, kokosov orah… Sarajlija s njemačkom adresom nevjerojatno je jak pa smo morali otkriti malo više o njemu.

Mr. Hammerhand drži rekord razbijanja 118 oraha u minuti, a oborio je i 12 Guinnessovih rekorda u razbijanju kokosovih oraha, bejzbolskih palica i sličnog. Kao dijete počeo se baviti borilačkim sportovima. Njegov učitelj prepoznao je energiju u Muhamedovim rukama te su počeli intenzivnije trenirati, a od tada pa sve do danas Mr. Hammerhand ne prestaje oduševljavati svojim vještinama.

''Da sam možda malo viši, crnji, da izgledam kao Arap, možda bi me se ljudi i bojali, ali ovako ne. Nekada ljudi dok me gledaju što radim, znaju malo stati po stanu, ali to je više zbog šale. Ja zbog svoje snage moram ženi čistiti orahe, bademe, lješnjake… Ali onda ona meni napravi kolače. Doduše, ne mogu izbjeći ni guljenje krumpira'', iskren je bio Muhamed koji je jednom svoj snagu morao iskoristiti za obranu.

''Bio sam s obitelji u parku i gledao sam kako se svađaju Turci i Filipinci. Izbila je tučnjava, a baš među njima bila je jedna obitelj s bebom u kolicima. Odmah sam krenuo da izvučem dijete iz toga, a onda su Filipinci mislili da sam Turčin pa su i mene napali. E, tada sam im morao pokazati što ih ide. Brzo su se povukli. Ne volim ja te primitivne obračune, ali važno je da je dijete bilo spašeno'', prepričao nam je hrabri Karimanović koji često pomaže ljudima.

''Kad se god netko seli, mene zovu da im pomognem. Ja često moram nositi i rastavljati ormare, nositi stvari po stepenicama, ali meni je drago kada pomognem'', kaže Mr. Hammerhand koji radi kao šef odjela za kvalitetu u avioindustriji u Hamburgu.

''Ponosna je moja žena na mene. Zna se nekada hvaliti kako sam jak. Pretjerano bi bilo reći da joj nitko ništa ne može, ali naravno da ju čuvam i da za nju nema straha'', kazao nam je simpatični Bosanac.

