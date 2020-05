“Voljela bih da sam prije pet godina započela s ovim brzim i zdravim programom mršavljenja” - kaže kazališna i filmska zvijezda Jelena Miholjević.

Unatoč neobičnim okolnostima i boravku kod kuće, izgubila je 10 kilograma i uživala u procesu. U intervjuu s Jelenom naučite kako brzo i zdravo smršaviti pravilnom prehranom, bez odlaska u teretanu, uzimanja tableta ili čudesnih lijekova.

Kakva su bila vaša prijašnja iskustva s gubitkom težine?

Ne sjećam se perioda svog života kad nisam bila na nekoj dijeti, nekom režimu…Uspjela bih, no kilogrami su se brzo vraćali. Tijelo mi je bilo toliko umorno od gubljenja i dobivanja kilograma da bih se počela debljati čim bih pomislila na gladovanje. Prije deset godina, postala sam po drugi put majka, u svojoj 40.godini i kilogrami su se počeli skupljati, iako sam izuzetno aktivna, volim vježbati, hodati, voziti bicikl. Tješila sam se hranom - što veći umor i stres - to nezdraviji obroci, pogotovo kasno navečer. Imala sam osjećaj da nikada neću uspjeti smršaviti, da više neću stati u svoju odjeću, da moram nabaviti novu, većeg konfekcijskog broja i da je to put bez povratka. Osjećala sam se tromo, frustrirano i razočarano. Uplašila sam se za zdravlje.

Zašto mislite da ranije niste uspjeli?

Pretpostavljam da nisam uspijevala skinuti kilograme jer mi se činilo teško promijeniti svoje loše navike: kasne obroke nakon večernjih predstava, grickalice, loši ugljikohidrati. Bila je to neravnoteža u mom životu i punih 10 godina nisam uspijevala riješiti svoju situaciju. Već sam pomišljala da više niti ne mogu uspjeti. Režimi prehrane koje sam prije slijedila bili su mi uglavnom monotoni i neukusni. Ovaj put, kad sam čula za StockholmDiet, privukla me raznovrsnost ishrane i osjećaj zdravlja i lakoće koji se javlja već kroz nekoliko dana.

Jelena Miholjević - “U početku nisam mogla povjerovati koliko brzo se moje tijelo mijenja na StockholmDiet ekspresnom programu mršavljenja.” (Foto: PR)

Što vas je ovaj put motiviralo da smršavite?

Pomislila sam-nema predaje! Mora postojati put da riješim svoj problem na zdrav način, možda čak i da uživam u procesu mršavljenja! Sve to pronašla sam u StockholmDiet. To je jedina dijeta s kojom sam se susrela s planom prehrane napravljenom isključivo od omiljenih namirnica… Nije li divno gubiti kilograme već u prvih par dana, uz tri obroka i jedan međuobrok, sastavljenih isključivo od namirnica koje volite? Potakla me i velika podrška nutricionistice iz StockholmDiet -već u prvom razgovoru razjasnili smo sve nedoumice, ustanovili koje namirnice posebno volim. Dnevno pijem puno vode, jedem svježe, sezonske namirnice i uživam u gubitku kilograma. Skinula sam ih 10 u 8 tjedana, postepeno i stalno je vaga pokazivala sve manje brojke, presretna sam i kanim nastaviti i dalje s ovim zdravim i ukusnim načinom prehrane, prilagođenim svakome ponaosob. Toliko je lijepo ponovno nositi odjeću u koju se godinama niste uspjeli uvući!

Je li bilo teško slijediti pravila dijete?

Započela sam s planom prehrane StockholmDiet usred pripremanja predstave, cijeli dan sam bila u kazalištu. Oduševilo me što sam, u dogovoru s nutricionisticom, mogla kod kuće pripremljene obroke nositi sa sobom i, unatoč cjelodnevnom radu, stajanju, trčanju, plesanju nisam osjećala ni glad ni iscrpljenost. Kroz deset dana nastupila je karantena zbog epidemiološke situacije - prvo me oduševilo da mi je jednostavno nabaviti namirnice - kupila bih prema listi namirnice za cijeli tjedan. Priprema je jednostavna i maštovita. Svi moji prijatelji žale se da se debljaju u ovim okolnostima kad privremeno ne možemo raditi, govore da ih je strah stati na vagu, a ja sam, eto, smršavila u karanteni i govorim im da postoji put do uspjeha čak i u ovim okolnostima. Sve je u volji i podršci nutricionista te u stručnom planu prehrane sastavljenom od namirnica od kojih se osjećate zdravije i poletnije. A gladi nema.

Jelena Miholjević (Foto: PR)

Biste li drugima preporučili Stockholmsku dijetu?

Iako nije sve u izgledu, jako je važno kako se osjećamo… Dovoljno je napraviti jedan mali korak, donijeti odluku i dogodit će se velika promjena. Uz StockholmDiet imat ćete tjednu podršku, uživati u hrani i gubiti kilograme. Divno! Moja kći nedavno je proslavila rođendan. Nutricionistkinja mi je za taj dan napravila plan prehrane tako da mogu pojesti komadić torte, ostalim obrocima smanjila je kalorijsku vrijednost. Kad slijedite StockholmDiet, nikada niste sami i taj osjećaj je ugodan i jamči vam uspjeh. Imajte povjerenja u sebe i odaberite StockholmDiet jer ćete uz ovaj program mršavljenja izgubiti kilograme lako i trajno. Sretno svima, znam da možete uspjeti!

