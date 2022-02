Moses J. Moseley preminuo je u 31. godini, a vijest je potvrdila njegova glasnogovornica Tabatha Minchew.

Američki glumac Moses J. Moseley, najpoznatiji po ulozi zombija Michonnea u seriji "Živi mrtvaci", preminuo je u 31. godini. Tužnu je vijest potvrdila njegova predstavnica Tabatha Minchew za E! News!, a uzrok njegove smrti zasad nije poznat.

"Mosesa su voljeli mnogi, a on je volio svoje prijatelje, obitelj i svoje obožavatelje. Nedostajat će mnogima, bio je svjetlo vašeg dana kada ste bili u njegovoj blizini. Uvijek je bio sretan i uzbuđen zbog života", izjavila je Tabatha.

Nazvavši Moseleyja ne samo klijentom već najboljim prijateljem", dodala je: "Svi su još uvijek u šoku i pokušavaju prihvatiti ono što se događa".

Osim "Živih mrtvaca" Moseley je glumio u seriji "Čuvari" i "Kraljica juga", a pojavio se pojavio u filmovima kao što su "Joyful Noise", "The Internship" i "Attack of the Southern Fried Zombies".

Tužna vijest potresla je njegove brojne kolege koji su se oglasili na društvenim mrežama, između ostalih Jeremy Palko i Melissa McCowan.

Njegovi bivši kolege također su odali počast na društvenim mrežama. Jeremy Palko, koji je glumio Andyja u seriji, tvitao je: "Ostao sam slomljenog srca čuvši za Mosesovu smrt", "Bio je apsolutno ljubazno i ​​divno ljudsko biće. Nedostajat ćeš prijatelju,"Ne mogu vjerovati. Ovo je jednostavno poražavajuće", "Ne mogu ni zamisliti ovo! Srce mi je slomljeno. Bio je istinski drag, brižan momak, pun ljubavi i poleta. Uživala sam družiti se s njim i upoznavati ga na snimanju tijekom proteklih 12 godina! Dobra duša je nestala", napisali su.

Andrej Plenković i supruga Ana čekaju treće dijete: Lijepu vijest premijer je uspješno skrivao, a doznali smo i spol djeteta! +23

Goli trudnički trbuh Rihanna je prošetala ulicama snježnog New Yorka, pogledajte fotke o kojima bruji cijeli svijet! +26