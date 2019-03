Monica Bellucci danas ima 54 godine, no još uvijek bi mogla zavesti baš svakog muškarca kojeg poželi.

Zanosna Talijanka više ne skriva da je zaljubljena.

Zgodna glumica 2013. godine rastala se od francuskog kolege Vincenta Cassela, a otad je dobro skrivala svoj ljubavni život. No čini se kako joj je to dosadilo, jer je upravo na Tjednu mode u Parizu pokazala 18 godina mlađeg dečka Nicolasa Lefebvrea s kojim se i držala za ruke.

Radi se o bivšem modelu, umjetniku i scenografu koji je čitavoi vrijeme zaljubljeno gledao svoju partnericu, a pokazao je i kako je pravi džentlemen kada joj je pri odlasku s Chanelove revije otvorio vrata automobila. Ni Monica nije skrivala sreću, iako to radi još od proljeća 2017. godine.

Naime, tada je prvi put javno priznala kako u njezinom životu postoji muškarac, no sve dosad nije htjela otkriti o kome se radi, pa nitko sa sigurnošću ne zna otkad je par zajedno.

Podsjetimo, Monica i bivši suprug Vincent Cassel upoznali su se 1996. godine na setu, u braku su proveli 14 godina, a zajedno imaju i dvije kćeri. Iako su slovili za jedan od najstabilnijih i najseksi holivudskih parova, par se iznenada rastao, no Monica je u intervjuima često isticala kako je u njihovom odnosu bilo burnih razmirica, kao i u svakom drugom.

Također, par je posljednjih zajedničkih godina živio na dvije adrese, no u tome nisu vidjeli nikakav problem.

"Nikada ne znaš koliko će brak trajati. Danas funkcionira, no za godinu dana... Ne znam", "Bilo bi urnebesno očekivati da će mi Vincent biti vjeran, ako smo odvojeni po nekoliko mjeseci", "On je jako sexy, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti", bile su samo neke od izjava prelijepe glumice tijekom njihovih zajedničkih godina.

Nakon razvoda, Vincent je pronašao utjehu u 30 godina mlađoj manekenki Tini Kunakey s kojom trenutno očekuje dijete, a čini se kako se i Monica povela za onom "mlađe je slađe".