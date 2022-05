Monica Bellucci nedavno je svoje pratitelje iznenadila novim imidžem, a mnogi ju zbog nove boje kose nisu uopće prepoznali!

Monica Bellucci nedavno je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila nizom fotografija koje su napravljene za francuski magazin ''Madame Figaro'', a ova prelijepa glumica za ovo je snimanje promijenila i boju kose.

Naime, 57-godišnja glumica svoju je dugu i prepoznatljivu crnu kosu zamijenila plavom, a s novim imidžem na koji nismo kod nje navikli, gotovo ju je nemoguće prepoznati.

U opisu fotografija javno je zahvalila i frizeru Johnu Nolletu koji za crveni tepih priprema mnoge poznate zvijezde, a glumica je nosila plavu periku jednog talijanskog brenda za izradu perika koju je Nollet dodatno oblikovao.

Dodatan šok i promjenu Monici su donijele i plave leće za oči, a za fotografiranje je nosila i crne uske haljine u tri različita dizajna oko grudi.

Komentari su unatoč promjeni vrlo pozitivni, a obožavatelji su oduševljeni njenom promjenom.

''Ovoj ženi sve dobro stoji!'', ''Prelijepa si i kao plavuša'', Nisam te prepoznao, ali zanosna si kao i uvijek…'', neki su od komentara na fotografije.

Monica je već nekoliko puta postala plavuša, a to je bilo za seriju ''Call My Agent!'' te filmove ''Čovjek koji je prodao svoju kožu'' i ''The Girl In The Fountain''.

Monicu nemamo prilike često viđati u javnosti, a u rujnu prošle godine glumila je u jednoj predstavi u Ateni, a svi se slažu kako je bujna ljepotica izgledala savršeno u jednostavnoj crnoj haljini koja je istaknula njezine raskošne obline.

Inače, Monica je svjetsku slavu stekla početkom 2000-ih godina, naročito nakon što je snimila filma "Malena", a kritičari njezin lik proglasili jednim od najsenzualnijih prikaza žena na filmu.

Bellucci je od 1990. do 1994. godine bila u braku s fotografom Claudijom Carlosom Bassom, a od 1999. do 2015. godine s Vincentom Casselom.

Iako je dugo bila sama, od 2017. godine Monica je u vezi s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, s kojim se spetljala četiri godine nakon rastave od supruga Vincenta Cassela. Tek u studenom 2020. godine potvrdila je da se viđa s nekim, no nije htjela ništa više otkrivati.

