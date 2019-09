Momčilo Otašević i u novoj seriji Nove TV pod nazivom "Drugo ime ljubavi" tumači jednu od glavnih uloga.

Ako je netko dobro poznato lice domaćoj publici koja obožava i prati serije, onda je to ovaj atraktivni Crnogorac.



Momčilo Otašević i u novoj seriji Nove TV pod nazivom "Drugo ime ljubavi" tumači jednu od glavnih uloga. U fatalnoj ljubavi, ljubavnom trokutu i ostalim intrigama publika će uživati uskoro.

"Ranko negativac, Krešo dobar i pošten švercer, sada opet ide jedan fer igrač. Zanimljivo mi je prebacivati se s jednog na drugo. Što se tiče Saše Krpana, pošten čovjek, tragični junak, krivo optužen, nečasno, a on čist. Saša je pilot", kratko nam otkriva Momčilo koji će se naći u ljubavnom trokutu.



Dok je većina ostalih likova u seriji kvalitetno složen miks dobra i zla, Momčilo ističe kako je njegov lik pozitivan. "Nadam se jednoj lijepoj promjeni u tamo 60., 70. epizodi da im ja pokažem kako i što. Nadam se toj promjeni", kroz smijeh ističe glumac, koji je poznat i kao suprug naše glumice Jelene Perčin, s kojom je u ljeto 2018. godine dobio kćerkicu Mašu.



"Nekome sam Momo, nekome onaj glumac, netko me zove Krešo, Damir, Luka, a često se ne odazovem na neko drugo ime jer ja sam Momo. No normalno mi je da me ljudi na cesti poistovjećuju s likovima, publika to gleda i njima je to gušt. Simpatično mi je to, jer znaš da to što ti svaki dan radiš i po 12 sati netko gleda. Lijep je osjećaj znati da ne radiš džabe. Zamisli da snimam i da me nitko ne zna, i to bi bilo čudno."



Ipak, glumac iskreno priznaje kako bi mu bilo draže da može u miru otići na kavu s obitelji, da se ne mora ustajati i obavljati sve to vezano za popularnost među publikom. "Kad god se mogu odmoriti od toga, odmorim se i to mi je gušt. Volim raditi svoj posao, ali volim se i odmarati i biti svoj, ja, Momo i popiti kavu gdje hoću, raditi što hoću."



Priznaje i kako dosad nije odbio snimiti neku scenu, iako je koji put naletio na nešto što mu se ne sviđa. "Gledam da uvijek bude opravdano to što je napisano. E, sad, nekad se to može, a nekad ne može opravdati, ali to je potpuno regularan dio ovog posla. U glumi ništa ne može biti crno ili bijelo", ističe Momčilo, kao i to da se neće gledati kad serija krene zbog jednostavnog razloga – zna previše spoilera, odnosno što će se dogoditi.



"Najčešće se gledam kad sjedim ispred televizora pa naiđe neka scena u kojoj sam ja. Onda se ja sjetim, uuu, taj dan smo tamo i tamo ručali, hrana je bila odlična. Sjetim se takvog nekakvog događaja ili pogledam da vidim je li ta scena bila doista toliko dobra kako sam tada mislio. Nemam ni vremena pratiti, a kad vidim nešto staro 9 godina u svojoj glumi, a glumim 10 godina, zanimljivo mi je vidjeti sebe mlađeg."



Nema srama od bivših uloga, ističe. Nekad je griješio, nekad je bio zadovoljan, ali uvijek se preispitivao i uvijek će se preispitivati i sumnjati u sebe kako bi izvukao maksimum.



"Sjajno mi je raditi s dobrim ljudima, prije nego s fenomenalnim glumcima, redateljima, s kim god. Meni je bitnije da smo normalni ljudi koji se mogu dogovoriti oko svega. Ako imamo takav odnos, onda u kadru možemo napraviti baš sve. To je formula koje se držim od početka. I ove godine sam zadovoljan, sve to super ide. Prezadovoljan sam s partnerima i partnericama", iskreno priznaje, iako je svoju djevojku s malih ekrana, Lolu, koju tumači mlada glumica Elizabeta Brodić, prvi put sreo upravo na ovom setu.

"Super radimo i ona jako brzo uči, jer ovo je maraton, to su serije od 180 epizoda. To je 10 ili 15 scena dnevno, gomile tekstova i kadrova. Čovjek mora biti discipliniran i vjerovati u sebe", zaključuje markantni Crnogorac za kojeg smo sigurni da će još jednom oduševiti publiku.



Cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.