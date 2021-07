Momčilo Otašević uživa s obitelji u ljetovanju u Privlaci u Zadarskoj županiji te je podijelio nekoliko fotografija na Instagramu.

Momčilo Otašević (31) rijetko dijeli fotografije sa svojom djecom, koju je dobio s devet godina starijom suprugom Jelenom Perčin, ali kada to učini, raznježi svoje obožavatelje.

"Jesi me dobro namazala da ne izgorim? Da! Evo samo još malo da te smočim i to je to", napisao je glumac uz sliku s kćerkicom Mašom (2). Momčilova objava osvojila je simpatije njegovih pratiteljica.

"Ljubav i princeza tatina", "Predivni tata i njegova predivna princeza", komentirale su.

Otašević je otkrio i da s obitelji ljetuje u naselju Privlaka u Zadarskoj županiji te je podijelio fotografije na kojima leži na dasci u bazenu i skače u njega.

Usto je na Instagram storyju objavio sliku sina Jakše, kojeg je s Jelenom dobio u studenom prošle godine. Snimio ga je kako sjedi u kolicima i pritom mu miče muhu s nožica.

Inače, Otašević je u braku s Perčin od 2018., a upoznali su se na setu serije "Zora dubrovačka". Jelena je priznala da ju je osvojio čim je progovorio.

"To je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije. Čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina toliko je zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", ispričala je svojedobno.

Jelena iza sebe ima brak s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011., i u njemu je dobila kćer Lotu (11).