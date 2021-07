Momčilo Otašević je na pulski filmski festival stigao u pratnji roditelja, a brojni pratitelji poručili su mu da je divan sin.

Poznati glumac Momčilo Otašević (31) nikada nije skrivao da mu je obitelj najvažnija u životu, a to je još jednom dokazao i to na filmskom festivalu u Puli. Ondje je stigao u pratnji svojih roditelja, a o svemu se pohvalio na Instagramu.

"Ono kad izvedem roditelje na Pula film festival", napisao je u opisu fotografije, a u komentarima su mu brojni pratitelji poručili da je baš divan sin.

Otašević, koji je poznat po ulogama u serijama "Dar Mar", "Kud puklo da puklo", "Drugo ime ljubavi" i brojnim drugima, inače ima dvoje djece s devet godina starijom suprugom, glumicom Jelenom Perčin. Rijetko objavljuje fotke s njima, no kada to učini oduševi cijeli niz svojih fanova.

Inače, Otašević je u braku s Perčin od 2018., a upoznali su se na setu serije "Zora dubrovačka". Jelena je priznala da ju je osvojio čim je progovorio.

"To je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije. Čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina toliko je zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", ispričala je svojedobno.

Jelena iza sebe ima brak s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011., i u njemu je dobila kćer Lotu (11).