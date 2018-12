Momčilo Otašević i Janko Popović Volarić imali su pune ruke posla na humanitarnom koncertu Želim život. Pozivi su stizali iz cijele Hrvatske.

U utorak navečer svi su željeli biti dijelom humanitarnog koncerta ''Želim život'' u organizaciji Nove TV i Zaklade Ana Rukavina. Među poznatima koji su se javljali na telefonske pozive iz cijele Hrvatske bila su i zaštitna lica naše televizije, zvijezda serije ''Na granici'' Momčilo Otašević i član žirija u Supertalentu Janko Popović Volarić.

Momčilo je imao pune ruke posla s javljanjem na humanitarni telefon, ali stigao nam je reći da mu unatoč brojnim obavezama energije ne nedostaje.

"Kada je gledanost dobra, scenarij i ekipa, energije ne fali. Prije četiri mjeseca postao sam otac, tako da imam duplo više energije, uživam u životu", priznao je Momčilo, koji će Božić provesti s obitelji u Crnoj Gori, gdje se, kaže, neće miješati u pripremu božićnih delicija.

"Idemo kući do Crne Gore, tako da me nitko neće puštati u kuhinju, čistit ću snijeg, narezati malo slanine i to je to", izjavio je Momčilo.

Momčilu je društvo pravio i glumac Janko Popović Volarić, kojeg smo gledali i kao člana žirija showa Supertalent, koji će pamtiti po puno toga.

"Ima puno stvari, po troje luđaka s kojima sam u žiriju, po Adni, pobjedniku i, naravno, delfinu", otkrio je Janko koji će ovaj Božić provesti u društvu sina Davida.

"Puno vremena provodimo zajedno, on i radi nešto u kazalištu tako da ja sad uvijek nekako padnem u drugi plan. I Božić ćemo provesti zajedno, poštovat ćemo tradiciju zajedničkog kuhanja", rekao je Janko.

