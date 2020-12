Maura Higgins na odmor je povela dečka Tommyja Furryja, a s njom je došla i prijateljica Molly-Mae Hague, koja je slavila 30. rođendan. Georgia Harrison nije imala puno razloga za veselje jer je procurila njezina snimka seksa.

Dok u njihovoj zemlji traje lockdown, britanske reality zvijezde pobjegle su u toplije krajeve, točnije u Dubai, gdje uživaju na plaži i u ispijanju koktela.

Među njima su najbolje prijateljice Molly-Mae Hague (21) i Maura Higgins (30) koje su se zbližile u showu "Love Island". Maura je na odmor povela svog dečka Tommyja Furyja (21), s kojim je objavila nekoliko prisnih fotografija. Par se počastio luksuzom pa su odsjeli u hotelu The Burj Al Arab, u kojem plaćaju 1200 funti za noćenje.

Njezina prijateljica Molly-Mae u Dubaiju je potvrdila vezu s Chrisom Taylorom (30), koji je također bio sudionik showa "Love Island". Podijelila je nekoliko fotografija s novim dečkom na Instagramu, a išli su i na dvostruke spojeve s Molly-Mae i Tommyjem. Usto je Maura proslavila 30. rođendan i najbolja prijateljica joj je poklonila torbicu brenda Christian Dior čija je cijena 2250 funti.

Zvijezda realityja "Ex on the Beach" Georgia Harrison (26) unatoč tome što je dijelila fotografije s luksuznog odmora, nije baš uživala. Naime, procurila je snimka seksa nje i njezina bivšeg dečka Stephena Bearea na Whatsapp i Georgia je istaknula da on nije imao dopuštenje da ju snimi. Oglasio se i Stephen te rekao da ona laže.

Zvijezda showa "The Only Way iz Essex" Amber Turner (27) otišla je u Dubai na poslovni put, a našla je vremena za fotografiranje na plaži. Turner je u vezi s Danom Edgarom (30), koji je također s njom otputovao.

I zvijezda "Geordie Shorea" Sophie Kasaei (31) prati trendove pa je došla u Dubai. Povela je i prijateljice Abbie Holborn i Marlie Lewis, a snimale su u hotelskom jacuzziju.

Ferne McCann (30), koja je poznata po showu "The Only Way is Essex, povela je na odmor trogodišnju kćer Sunday (3). Zajedničke fotografije raznježile su njezine pratitelje, a s Ferne na odmoru su bile i prijateljice.

Zvijezda showa "Love Island" i pjevačica Amber Davies (24) dane na plaži provodila je s novim dečkom Nickom Kyriacouom (28). Podijelili su nekoliko intimnih fotografija na Instagramu.

Atraktivne sestre blizanke Jessica i Eve Gale (20) već su tri tjedna u Dubaiju s prijateljicom Demi Jones (21). Priuštile su si boravak u luksuznom hotelu Burg Al Arab. Sestre su se pobrinule da ne zanemare obožavatelje pa su podijelile mnoštvo zajedničkih seksi slika.

U Dubaiju su uživale i zvijezde showa "Love Island" Laura Anderson (29) i Gabby Allen (28), koja je bila s dečkom Brandonom Myersom.