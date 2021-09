Na modnu reviju poznatog dvojca u Veneciju su stigle brojne zvijezde, koje su kasnije bježale zbog pljuska koji je pao usred događaja.

Modni dvojac Dolce & Gabbana u Veneciji je proteklih nekoliko dana održao par modnih revija u samome centru grada, a vožnja gondolama te prisustvo mnogih slavnih lica obilježile su njihove revije. Ipak, nisu imali sreće s jednom revijom organiziranom na Trgu sv. Marka.

Usred showa otvorilo se nebo nad Venecijom, a veliki pljusak smočio je skupe krpice koje su manekeni nosili, kao i brojne prisutne. Kourtney Kardashian, Emma Weymouth, Helen Mirren te Vin Diesel samo su neke od zvijezda koje su morale pronaći sklonište za vrijeme oluje, tijekom koje je počela padati i tuča.

Venezia 2021: Dolce&Gabbana Alta Sartoria Fashion Show in Arsenale



The #DGAltaSartoria collection showcases the meticulous attention to detail of #DolceGabbana artisans and the exquisite beauty of Italian craftsmanship.

#DGLovesVenice pic.twitter.com/nXXzOzT2uE