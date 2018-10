Sinoć se u prekrasnoj i veličanstvenoj atmosferi Guvernerove palače u Rijeci održala hvalevrijedna modna revija i manifestacija Extravagant Gala. Svojim četvrtim izdanjem do sada, oduševila je sve prisutne.

Revija se održala u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka. U veličanstvenoj i prostranoj atmosferi palače, kreacije koje su nosili modeli, savršeno su se uklopile u cijelu priču.

15 poznatih hrvatskih dizajnera predstavilo je svojih 15 najljepših kreacija koje su svojom pojavom plijenile pažnju i oduzimale dah. Zigman, Matija Vuica, Lei Lou by Alex Dojčinović, Boris Pavlin, Envy Room, Elfs, Boudoir, Alduk, Bite My Style by Zoran Argović, Peperoncina design, Hero 4 Heroes, Showroom Antonela, Andy's, Hippy Garden i Lusso Couture by Linda Lukežić predstavili su svoje haljine u kojima su imali priliku uživati svi prisutni.

Ronald Braus i Ankica Dobrić (Foto: Iva Znaor, Helena Balaž)

Ovu posebnu večer, također je uveličao jedan od najljepših vokala danas, Damir Kedžo. Revija je izazvala veliko zanimanje zaljubljenika u modu.

Damir Kedžo (Foto: Iva Znaor, Helena Balaž)

Od poznatijih javnosti prisustvovali su Ankica Dobrić, Ronald Braus, Miran Kurspahić, Ivana Delač, Danijela Gračan, Tina Vukov, Jelena Urukalo Murina, Nikolina Minovska, Vedrana Linardić, Ivona Brnelić, Katja Budimčić Sabljar.

Jelena Urukalo Murina (Foto: Iva Znaor, Helena Balaž)

Reviju u Guvernerovoj palači pogledali su i sami dizajneri, sestre Morana Saračević i Martina Čičko Karapetrić (Boudoir), Juraj Zigman, Zoran Aragović (BiteMyStyle), Đurđica Vorkapić (Hippy Garden) te Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica (Elfs).

Aleksandar Šekuljica i Ivan Turudić (Foto: Iva Znaor, Helena Balaž)

Revija već tradicionalno ima humanitarni karakter, a sve u suorganizaciji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja. Ove su godine sredstva prikupljena od prodaje ulaznica namijenjena Odjelu neonatologije riječkog KBC-a.