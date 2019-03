Poznata dizajnerica novu "Resort 2019." kolekciju predstavlja u zagrebačkom Tehničkom muzeju, ali i splitskom CineStaru u isto vrijeme.

U veljači 1919., prije točno sto godina, tada ugledni američki stručni časopis "The Electrical Experimenter", započeo je seriju članaka "Moji pronalasci" o izumima Nikole Tesle, tada već znanstvenika svjetskog glasa.

Bio je to zahtjevan zadatak, natjerati osebujnog genija s više od sedamsto osmišljenih patenata, da se posveti pisanju sličica iz vlastitog života. Srećom, pristao je, a te su kolumne kasnije pretočene u njegovu prvu autobiografiju, koja se i danas rado čita. Možemo samo zamišljati kako bi u današnjem vremenu izgledalo djelovanje čovjeka koji ne samo da nije poznavao granice, već je gotovo u pravilu radio iznad njih, postavljajući ljestvicu uvijek toliko visoko da se konkurencija muči, a da je on preskoči, ostavljajući ih uvijek korak, dva iza sebe.

Upravo o tome, uz modu, govorit će i nova, sedma po redu, samostalna revija Aleksandre Dojčinović koju će dizajnerica 02. travnja smjestiti u zagrebački Tehnički muzej Nikola Tesla, gdje je danas, uz rodni Smiljan i tamošnji Memorijalni centar, najvidljivija ostavština znanstvenika koji nam je ostavio uporabu električne energije kakvu danas znamo, koji je napravio prvi elektromotor na izmjeničnu struju, istraživao rendgenske zrake, pridonio osnovnim saznanjima o kozmičkim zrakama i potpisao dinamičnu teoriju gravitacije.

Aleksandra Dojčinović osvrnut će se revijom na Teslu, modernizirajući njegovu ostavštinu na način na koji bi i on sam to radio danas, pa će se revija po prvi put u povijesti branda, ali i općenito hrvatske mode, zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, održavati istovremeno na dvije lokacije - u Tehničkom muzeju i u live prijenosu u najboljem novoizgrađenom kinu Europe, nagrađenom od strane ICTA u 2018., CineStaru 4DX Mall of Split, za odabrane uzvanike, uz dva paralelna after partya.

Ta mogućnost bivanja na dva različita mjesta u isto vrijeme uvelike se naslanja na ono što je prije više od sto godina električnom energijom kao početkom svega modernog utabanao Tesla. Revijom "Resort 2019." Dojčinović će ukazati i na problematiku hrvatskih znanstvenika sa svjetskom reputacijom, čiji je rad u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno priznat i prepoznat.

A revija, na kojoj će modeli novu resort kolekciju predstavljati na catwalku okruženi najboljim muzejskim eksponatima, starim i nešto novijim strojevima, će tu večer biti rezultat čarobne povezanosti mode i znanosti kao dokaz da je danas sve moguće i da se sve naslanja jedno na drugo.

Zahvaljujući Tesli i njegovim suvremenicima ponajprije. Treba reći i da će kolekcija odmah nakon revije biti dostupna u Lei Lou trgovinama, kao i u svjetskim showroomovima s kojima naša najuspješnija dizajnerica surađuje već duže vrijeme i zahvaljujući kojima njezine haljine sve češće nose neke od najvećih zvijezda današnjice.