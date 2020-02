28-godišnja Amerikanka Emily DiDonato vrlo je zaposlena, a ruže joj cvjetaju i na privatnom planu u braku s Kyleom Petersonom.

28-godišnji model Emily DiDonato posljednjih se dana nalazi u meksičkom Tulumu.

Jedna od najzaposlenijih manekenki današnjice tamo je otputovala, pogađate, poslovno, a viđena je s ekipom na jednoj od plaža, na kojoj je pozirala u toplesu.

Kako je smeđokosa ljepotica sama objasnila na društvenim mrežama, na kojima ju prate dva milijuna ljudi, put u Meksiko bio je kratak i sladak, a ona se već vratila gradski asfalt novim poslovnim obvezama.

Osim što joj ide odlično na poslovnom planu, ide joj i na privatnom. Naime, 2014. godine putovala je na jedno snimanje iz New Yorka u Colorado, a u zrakoplovu je upoznala sadašnjeg supruga Kylea Petersona, s kojim je u braku od 2018. godine.

Njezina modna agencija taj je let rezervirala u zadnji tren, a kako je Emily objasnila više puta, drago joj je da je bilo tako jer joj je on promijenio život. Ljepotica je u zrakoplovu sjela pored budućeg supruga, koji je također bio na poslovnom putu. Počeli su razgovarati te su brzo shvatili da imaju puno toga zajedničkog, izmijenili su brojeve, a ostalo je povijest.

"Idućih tjedana znao bi me zvati, no biti internacionalni model znači puno putovati i raditi te ne biti dostupan. Često bih mu na pozive odgovarala porukom i to ga je izluđivalo. Jednostavno nisam navikla na to da me netko zove. No bio je uporan i to je itekako upalilo. Mjesec dana kasnije pozvala sam ga na rođendan u New York i imali smo predivnu večer. Drugi dan izveo me na doručak i otad smo zajedno", objasnila je u jednom intervjuu Emily.

"Pametan je, zabavan i drugačiji od bilo kojeg muškarca na svijetu", zaključila je zaljubljena manekenka.