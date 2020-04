Roko Blažević smatra da je njegova pjesma "Heroj", kojom nas je predstavljao na Eurosongu, predvidjela ovu situaciju s koronavirusom.

Kada je snimao videospot za svoju eurovizijsku pjesmu, mladi Splićanin Roko Blažević nije ni slutio koliko će se brzo, danas očigledno proročanska poruka pjesme i spota, obistiniti. Ipak, jedno je znao i tada i danas, a to je da čvrsto vjeruje u snažnu poruku koju je, braneći boje svoje Hrvatske, pronio Europi i Svijetu pred 200 milijuna gledatelja.

Hipersenzibilni umjetnik, predstavnik milenijske generacije, u videospotu za pjesmu "Heroj" smješten je u životni teatar suočivši se na početku svoga životnoga puta s bolnom stvarnošću, postavši svjestan činjenice da život nije bajka.

Roko, naime, u svojoj dječačkoj neiskvarenosti, otkriva potpune suprotnosti dotadašnjoj viziji svijeta. On se suočava s mračnim strahotama poput prirodnih katastrofa, bolesti, siromaštva, ratova. No Roko ne odustaje od svoga sna i kroz pjesmu, koja je san o ljubavi. Pjevač svojom sjajnom sugestivnom izvedbom i emocijom, poput heroja koji nakon pada ponovno ustaje, viče na nepravdu i pronosi jasnu poruku o ljubavi kao našem glavnom pokretaču koja jedina može mijenjati svijet nabolje.

"Cijela me ova situacija jako pogodila i zapravo ne mogu vjerovati koliko je realistična i nadolazeća bila poruka moga spota za pjesmu 'Heroj'. Kao predstavnik mlade generacije ovim putem želim posebno pozvati svoje vršnjake da slušaju savjete stručnjaka koji brinu o nama, da sada pokažemo koliko smo savjesni i koliko brinemo o svojim bližnjima", istaknuo je Roko.

Dodao je kako misli da on i njegovi vršnjaci mogu služiti kao primjer starijim generacijama. "Učinimo to i iz poštovanja prema herojima naše nove stvarnosti – toliko zahvalnosti osjećam prema svima koji nesebično i plemenito rade za dobrobit svih nas, od medicinskog osoblja do vojske, policije, vatrogasaca, teta na blagajnama, ljekarnika, svih koji su tu za nas u ovim najtežim trenucima. Siguran sam da ih sve zajedno vodi ljubav, ljubav prema domovini, prema svakome čovjeku, a ljubav je heroj, i moj i tvoj, i zato najiskrenije poklanjam svoju pjesmu svima da zajedno pobijedimo ovo zlo koje nas je snašlo i želim da izađemo iz svega kao jači i bolji ljudi te da i nakon svega živimo jedni za druge, a ne jedni pored drugih! Neka ova zajednička borba bude naš viši cilj – čuvajmo jedni druge i poštujmo trud i odricanje naših heroja", ispričao je mladi pjevač.

Roko, tako i danas, svojom porukom u novonastaloj situaciji predstavlja toliko potrebnu nadu, novu inspiraciju; mladu osobu, punu ideala, suosjećanja i ljubavi koja, kao heroj, može pobijediti svako zlo.

Njegova je pjesma instrument te herojske ljubavi i dar glazbe koja jedina ima tu neopisivo snažnu, čarobno iscjeljujuću moć u ovakvim teškim i naizgled beznadnim situacijama kada nam je svima toliko potrebno zajedništvo.

