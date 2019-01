Mladen Burnać imao je nezgodu zbog koje sada mora mirovati.

Mladen Burnać danima se nikome nije javljao i to je prilično zabrinulo njegove prijatelje, ali i obožavatelje.

Po kuloarima se već počelo govoriti kako je stradao tijekom odmora na snijegu pa se sada Mladen odlučio oglasiti i svima javiti da je dobro.

''Zbog različitih priča i učestalih poziva ovih dana "gdje sam nestao, ne javljam se nikome danima, nešto mi se strašno dogodilo, da sam jako stradao na skijanju" i sl., izjavljujem da sam živ i zdrav i evo pijem kavicu. Istina je da sam bio u bolnici Dubrava, na operaciji kičme. Sve je super prošlo i ovim putem se zahvaljujem Primarijusu dr. sc. Jurici Marakoviću i cijeloj ekipi sa neurokirurgije. Nisam stradao na nikakvom skijanju (jer ne skijam), nego sam pao nezgodno na stepenicama (kod kuće, kućna radinost), te mi je iskočio neki tzv "disk". Sve je ok, slijedi mirovanje i oporavak. I to je to. Idemo dalje u nove pobjede!'', napisao je Mladen na Facebooku i umirio sve one koji su se za njega zabrinuli.

Njegovi prijatelji, ispod objave, zezali su ga da se ozlijedio zato jer ima mlađu djevojku.