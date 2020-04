Folk-pjevač Mitar Mirić i još desetak ljudi koji su bili s njim u beogradskom hotelu uhićeni su.

Popularni pop-folk pjevač Mitar Mirić (63) uhvaćen je kako krši zakon koji je srpska vlast donijela zbog sve većeg broja oboljelih i mrtvih od koronavirusa, piše Informer.

Naime, Mitar je bio među uhićenima u beogradskom hotelu koji su optuženi za krivično djelo Nepostupanje po zdravstvenim propisima u vrijeme epidemije. Osim njega tamo se nalazio i njegov kolega Đani (47) sa suprugom Slađanom Trajković te još desetak ljudi.

"Mitar Mirić priznao je krivicu pa je potpisao sporazum. Kažnjen je s tri mjeseca kućnog pritvora", rekao je izvor blizak istrazi za Informer. Pjevač, koji je najpoznatiji po hitu "Ne može nam nitko ništa", nije još komentirao incident.

Neki srpski mediji su pisali da je i pjevač Mile Kitić (68) bio među uhićenima, no on je to oštro opovrgnuo. "Nisam priveden i nisam ni izašao iz kuće. Od 11. ožujka nisam izašao iz kuće. Sada sam u obiteljskom domu. Daleko od toga da je točno da sam priveden ili da mi je napisana prekršajna prijava. Kći i ja smo kod kuće, kućna pomoćnica nam donosi hranu. Imam sprave i vježbam kod kuće", rekao je Mile.