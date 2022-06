Miši Kovaču se na koncertu u Splitu na pozornici pridružila i unuka Elena, a s njom u naručju otpjevao je hit "Svi pjevaju".

Legendarni Mate Mišo Kovač u Splitu je održao koncert za pamćenje.

Na Starom placu s njim je uglas pjevalo više od 25 tisuća obožavatelja, koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta, a koncert je otvorio pjesmom "Dalmacija u mom oku".

"Važnije mi je napuniti Split nego Madison Square Garden", izjavio je Mišo pozdravljajući sve, a Splitskoj četvrtoj gardijskoj brigadi uputio je zahvalu.

Miši su se na pozornici pridružili i gosti, među kojima je svakako najposebnija bila njegova preslatka unučica Elena, a s njom u naručju otpjevao je svoj veliki hit "Svi pjevaju".

Zapjevala je i Elenina mama, odnosno Mišina kći Ivana Kovač, a i njoj se kćerkica pridružila na bini. Među ostalim gostima bili su Saša Antić iz TBF-a, s kojim je Mišo snimio novu hajdučku himnu "Ja ne mogu drugo nego da ga volim", te bend Slavonske lole.

Atmosferu na koncertu teško će biti nadmašiti i sve je bilo nabijeno emocijama, a zaplakao je i sam Mišo.

"Ajmo reći da je ovaj koncert stvarno vrhunac vrhunca jer ako bacite pogled iza, ovo je mali Woodstock večeras i to će biti ludilo, totalno. Tata se ne da, on je meteor, on će živjeti vječno. Mislim da mu je sad lagano uzbuđenje jer dosad nije bio toliko svjestan, tek sad postaje, ali kad to krene, to će biti show", rekla je prije koncerta Ivana Kovač za Dnevnik Nove TV.

Mišo je dio ulaznica podijelio braniteljskim udrugama, ali i djelatnicima splitske bolnice, odnosno odjelima na kojima se liječio prije nekoliko mjeseci.

