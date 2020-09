Mischu Barton fotografi su uhvatili na izlasku iz trgovine, a na sebi je imala prozirnu majicu ispod koje se jasno vidio grudnjak.

Glumica Mischa Barton najpoznatija je po ulozi Marisse Cooper u seriji "The O.C.", a danas već zaboravljena zvijezda pažnju je plijenila neobičnom stilskom kombinacijom u Los Angelesu ovoga vikenda.

34-godišnju Mischu fotografi su uhvatili na izlazu iz trgovine, a na sebi je imala prozirnu majicu ispod koje se jasno vidio grudnjak. Zaštitnu masku za lice imala je u rukama, a skrivala se iza velikih sunčanih naočala.

Glumicu su ranije ovoga mjeseca uhvatili u društvu glumca Giana Marca Flaminija, a par je bio na spoju u jednom restoranu gdje su izmjenjivali nježnosti te se nisu skrivali ni pred kime. Prije Flaminija Mischa je ljubila Jamesa Abercrombieja, no par se nakon nekoliko prekida i mirenja definitivno razišao krajem prošle godine.

Tijekom snimanja serije "The O.C." Mischa se sprijateljila s Lindsay Lohan i Kelly Osbourne, a bila je čest gost tuluma u Los Angelesu, ako ne i prečest. Kasnije je u intervjuima isticala kako je u to vrijeme mislila da se od nje očekuje da izlazi i mnogo radi u isto vrijeme, ali poslije je shvatila da je to put prema dolje. U svibnju 2007. godine hospitalizirana je zbog miješanja tableta s alkoholom, a iste je godine i uhićena jer je vozila automobil, a nije imala važeću vozačku dozvolu. Godinu kasnije osuđena je na tri godine zatvora uvjetno, morala je na predavanja o štetnosti alkohola te je morala platiti 2000 dolara kazne.

U srpnju 2009. godine glumičin je životni stil došao do vrhunca te su njezini roditelji i agent organizirali "intervenciju" jer su zaključili da Mischa nije sposobna odletjeti u New York zbog jednog eventa. Nakon sastanka s agentom i roditeljima uzela je jake sedative te se ubrzo onesvijestila. Odvezli su je u bolnicu, gdje je toliko izmaknula kontroli da je prijetila i kako će počiniti samoubojstvo. Doživjela je živčani slom te je primljena u psihijatrijsku bolnicu. Barton je kasnije rekla da nikada nije bila suicidalna, već je bila u depresiji.

Mlada glumica nije izbjegla ni financijske probleme zbog svoga ponašanja. Sve je počelo 2014. godine nakon što su tabloidi objavili kako je glumica u problemima jer nije platila hipoteku. Čak je tužila i svoju majku Nualu Barton, koja joj je svojevremeno bila menadžerica jer je zaključila da joj je uskraćivala plaću te je otjerala iz vlastite kuće.