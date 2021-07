Miroslav Ćiro Blažević i njegova supruga Zdenka snimljeni su na koncertu talijanskog opernog tria Il Volo u Opatiji.

Trener svih trenera, 86-godišnji Miroslav Ćiro Blažević ne može se nigdje pojaviti neopaženo, a pogotovo kada je s njim njegova supruga Zdenka, koja se rijetko viđa u javnosti.

No sada su napravili iznimku i u ponedjeljak navečer zajedno su se pojavili na koncertu talijanskog opernog tria Il Volo u Opatiji.

Dotjerani i dobro raspoloženi, Ćiro i supruga nisu mogli promaknuti fotografima, no na njih se nisu ni obazirali, već su uživali u glazbi.

Najčešće ih se zajedno može vidjeti na kulturnim događajima poput ovog, a osim koncerata vole posjećivati i kazalište.

Ćiro i Zdenka vjenčali su se 1961. godine i zajedno imaju troje djece, kćeri Barbaru i Catherine te sina Miroslava.

Legendi hrvatskog nogometa supruga je zapravo najveći oslonac i podrška tijekom cijelog života. No uvijek ju je nekako vješto skrivao od medija.

"To je njoj uspjelo jer ona je alergična na publicitet, smatra da je to moj posao. I nikad, ali nikad, niti jedno slovo nije dala u javnost, niti kad je bila moljena ili visoko plaćena nije pristala. Ja joj čestitam na tome jer me mogla samo negdje zafrknuti. Mogla je nešto reći o meni što se ne zna", ispričao je jednom prilikom Ćiro za IN magazin.